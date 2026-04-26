「快點，我要接小孩！」宜蘭女通緝犯酒駕遭逮　警幫聯繫安親班

▲42歲女通緝犯酒駕騎機車（圖右下角）被逮，她掛心小孩接送，礁溪警代聯繫安親班。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣礁溪警分局頭城分駐所員警日前於執行勤務時，發現一名機車後座乘客未依規定戴安全帽，隨即上前攔查。未料這一攔，不僅揭發42歲李姓女騎士的通緝犯身分，更測出其酒測值超標，全案依法移送偵辦。而攔查時，李女情緒焦急表示「快點，我5點要接小孩」，員警耐心回應，表示將先帶回派出所，並協助聯繫安親班老師處理接送問題。

警方表示，攔查過程中，李女神情焦慮且身上散發濃厚酒氣，不斷向警方哀求：「快一點，我5點要接小孩！」並辯稱僅在接孩子前喝了一瓶酒。經實施酒測，李女吐氣酒精濃度達 0.27mg/L，已超過法定標準。員警除耐心安撫其情緒，也承諾會協助聯繫安親班老師處理接送事宜，隨即將其帶回所內。

經查，李女先前已因案遭宜蘭地檢署發布通緝。全案訊後，警方除針對其通緝身分移送外，另依公共危險罪將李女移送宜蘭地檢署偵辦。

礁溪分局嚴正呼籲，吐氣酒精濃度達每公升 0.25毫克以上即觸犯刑法，最高可處3年以下有期徒刑、併科30萬元以下罰金。警方將持續強力執法，杜絕酒駕行為，以保障用路人生命安全。

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