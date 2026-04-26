出海潛水「集合時間未現身」！男潛客失聯逾6小時　恆春海巡搜救中

▲屏東貓鼻頭外海約4浬處，一名男性潛水客失聯，海巡搜救中。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

屏東貓鼻頭外海約4浬處今(26日)上午10時17分許傳出一名男性潛水客疑似失聯，警方初步了解，該名男子今早與友人一同搭船出海進行潛水活動，未料到了集合時間男子卻未現身，友人遍尋不著下急忙報案求救。海巡屬接獲通報後立即出動搜索，但截至下午4時30分許，仍未尋獲失聯潛客。

恆春海巡隊指出，本案係該名男性潛客隨本國籍客船出海潛水，於集合時間未現身，疑似於貓鼻頭外海失聯，海巡隊隊接獲第八巡防區指揮部轉通報後，立即調派PP-3531巡防艇前往通報海域，並於10時35分抵達現場展開搜尋；另於13時12分加派3599艇提前投入支援搜救，擴大海面搜尋範圍，另海巡署南部分署已申請空中偵察機前往通報海域執行空中搜尋，並提供優選搜救規劃圖，指導現場艇隻強化搜尋效能。

恆春海巡隊表示，將持續配合巡防區指揮，整合海空兵力全力執行搜救任務，並即時掌握現場狀況，後續將視搜救情形適時對外說明；並呼籲民眾從事潛水及各項海域活動時，應確實遵守潛水安全規範及潛伴制度，並留意海象變化，如遇緊急狀況，請撥打118海巡報案專線求助。