每年減碳量上看1萬公斤　溪頭自然教育園區獲贈10台公務電動機車

▲熱心人士花啟祥捐贈溪頭自然教育園區10台電動機車。（圖／台大實驗林管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為落實環境永續與淨零碳排目標，臺大生物資源暨農學院實驗林管理處由社會賢達花啟祥慷慨捐贈10台電動機車，希望減少園區內空氣污染與碳排放，以實際行動響應全球環保倡議，攜手打造更清淨、優質的森林遊憩環境。

「騎向淨零．溪頭同行」電動機車捐贈儀式於4月21日「世界地球日」前夕，在溪頭自然教育園區舉行；台大實驗林管處指出，園區已逐步全面汰換燃油機車，本次獲贈的電動機車將投入日常公務巡查與後勤維護工作，根據估算平均每台每年可有效減少約1000公斤的碳排量，相當於一輛傳統燃油機車行駛約1萬5000公里，運行時也零廢氣排放、降低約30分貝的噪音干擾，實質降低移動運具對森林生態的影響，讓遊客在溪頭享受森林浴時擁有更健康的空氣品質。

臺大實驗林管處表示：本次活動也獲得園區內餐飲、住宿業者及合作單位的積極響應，已有愈來愈多園區商家計畫將既有的車輛逐步汰換為電動運具，致力將溪頭打造為「無感噪音、無感廢氣」的純淨場域，也是對國家2050淨零排放目標與世界地球日精神的具體實踐。

台大實驗林管處也高度肯定花啟祥支持環境保育、回饋社會的慷慨義舉，並期許此行動能發揮拋磚引玉之效，帶動更多社會資源投入自然保育事業；該處未來將持續優化各項綠能設施，深化環境教育推廣，落實森林永續經營，為守護地球環境與提升民眾遊憩品質持續努力。