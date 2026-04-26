花蓮柔道首金！宜昌國中曾嘉浩全中運奪冠　鄉長登門貼紅榜

▲吉安鄉長游淑貞親赴曾嘉浩祖父家中貼紅榜並致贈獎勵金。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

就讀花蓮宜昌國中九年級的曾嘉浩同學在115年全國中等學校運動會中，勇奪柔道國中男子第四量級金牌，吉安鄉長游淑貞25日親自赴福興村前長老曾正義家中恭賀曾嘉浩並張貼紅榜與致贈獎勵金，表揚其孫在全中運的優異表現。

淑淑貞表示，這面金牌不僅是宜昌國中創校以來的首面，更是吉安鄉與花蓮縣在柔道這個量級歷史首金，為地方寫下榮耀新頁。

活動在曾家人熱情迎接中展開，以母語歌聲與舞蹈迎賓的方式，歡笑與掌聲交織下，展現濃厚的人情味與家族凝聚力，也讓這份榮耀更顯珍貴動人。

曾家三代同堂共同見證這份努力開花結果的榮耀時刻。曾嘉浩回顧自己的學習歷程，謙虛表示在志強道館接受黃志強教練悉心指導，從基本動作到攻防技巧逐步精進，並在師母的關懷與提醒中，建立穩定而扎實的訓練節奏。兩年來歷經無數次練習與比賽的磨練，從跌倒中再站起，終於在今年活得冠軍成果。

曾嘉浩他也感謝家人的支持與鼓勵，這都是他最堅強的後盾，都讓他在競技路上無後顧之憂。當游淑貞張貼紅榜的那一刻，全家人齊聲歡呼、情感自然流露，畫面動人。

▲游淑貞與曾嘉浩家人共同合影。

游淑貞表示，「吉安的孩子真的很棒，花蓮的孩子有夠讚」，曾嘉浩為吉安鄉取得全國冠軍，不僅為家鄉爭光，也為花蓮柔道奪史上首金。她指出，每一面金牌背後，都是無數汗水與淚水的累積，是毅力與堅持的最佳證明。她也親切地關心嘉浩的訓練狀況，握著嘉浩的手細細叮嚀，提醒在高強度訓練中更要注意身體保護與調整。

最後，游淑貞與曾嘉浩及家人一同張貼紅榜，象徵榮耀的大大紅榜街上大門時，家人們與鄉長在紅榜前擺出奪冠姿勢，將喜悅推向最高點，也留下最難忘的回憶。

