攻城獅職籃助攻竹縣警反詐　竹科工程師組隊「Debug」破解詐騙





▲攻城獅職籃助攻竹縣警反詐，工程師組隊破解詐騙話術。（圖／新竹縣政府警察局提供，下同）

記者劉人豪／新竹報導

詐騙集團套路再多，遇上新竹的工程師也要「當機」！為提升民眾識詐免疫力，讓反詐觀念深度融入日常生活，竹縣警局打破傳統教條式宣導，於今（26）日上午在竹北成功國中體育館舉辦「詐騙 Debug！反詐奇謀大會獅」活動，結合在地高人氣職籃新竹御嵿攻城獅，將常見的詐騙手法轉化為大型實境桌遊闖關，讓體育館瞬間化身為專業的反詐訓練場。

本次活動最大亮點在於結合新竹縣獨有的「科技聚落」特色，以工程師最熟悉的「Debug（除錯）」概念為主軸。警察局指出，就像開發程式找出漏洞、修正錯誤一樣，民眾也需要具備看穿話術漏洞、辨識可疑訊息的能力。現場由8支知名科技業工程師組成的隊伍展開對決，包含台積電、瑞昱半導體、遠東新世紀、台灣應材、欣興電子、敦陽科技、奕力科技、原相科技、全科科技、禪才科技、宜特科技等。參賽者限時內對於「假投資」、「假交友」、「色情應召詐財」、「釣魚簡訊」等詐騙關卡捉隊廝殺。活動高潮在於驚喜加賽，由警察局長林建隆親自擔任終極關主，不僅拉升了比賽緊張感，更在互動中成功傳遞防詐核心價值。

活動邀請到攻城獅啦啦隊「慕獅女孩」熱力開場，點燃全場氣氛。最終競賽結果由瑞昱半導體「RTK歌沐足？」奪下冠軍，敦陽科技「想匯款對不隊」與原相科技「原相科技環原真相反欺詐」分列二、三名。由球員梁瀚、徐小龍及啦啦隊成員霖霖、Queena、口水、張愛出席頒獎，賦予反詐活動如同運動賽事般的榮耀感。

本次活動深獲地方各界重視，縣長與地政處、傳播行銷處、教育局等單位，以及立委、議員等多位民意代表均到場共襄盛舉。除了工程師的競技，現場亦設置親子版「警政體驗村」，包含霹靂小組特勤裝備展示、交通隊警用重機拍照，少年隊學生族群防詐與地政處不動產詐騙防制宣導，讓防詐教育從小扎根。

警察局長林建隆強調，反詐工作為治安首要任務。115年3月，新竹縣單月詐欺財損創新低，相較最高峰9.9億大幅減少90.2%，也是自113年8月打詐儀錶板公布以來，首次降低至1億元以下。

警察局再次提醒，詐騙集團常以高獲利、高報酬、假冒官方或名人等投資話術包裝陷阱，誘使民眾提供個資、操作網銀、轉帳匯款或投資虛擬貨幣。近期更發現網路購物詐欺案件變多，民眾運用「7-11 賣貨便」或「全家好賣+」交易時，如遇對方謊稱尚未完成「實名認證」、「金流驗證」需聯繫客服處理異常交易，務必提高警覺。有疑問請撥打165反詐騙專線。呼籲民眾可多加瀏覽「165打詐儀錶板」(https://165dashboard.tw/)，掌握最新防詐資訊及案例故事，守護自己與家人的財產安全。