不婚不生「週末怎麼過」沒事做？一票嗨笑了：比上班還忙

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣未婚率逐年上升，許多年輕人選擇不婚不生，但有網友在Threads好奇發問，「44 歲的各位不婚不生們，六、日都是怎麼度過的呢？」問題一出立刻引發討論。貼文引發熱論，許多不婚不生族紛紛直呼忙到不行，「不用擔心沒事做」、「比上班還忙，但是很充實。」

原PO問題一出，不少人分享自己的生活型態，多半圍繞在自由安排、沒有牽掛的日常，有人種花散步、有人健身追劇，也有人隨興出國、逛街購物，整體氛圍呈現「想做什麼就做什麼」的狀態。

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還有網友直呼「超忙」，「比上班還忙，但是很充實，四處參加活動，爬山、旅遊、聚餐、逛街、學習有趣的課程、跑步、健身房團課…太多活動了」、「假日超忙欸，一早起床洗衣服、悠閒吃個早餐、曬衣服、打掃家裡、練琴、去教會、跟朋友約、出外玩耍、去健身房、運動，超多事，不用擔心沒事做。」

也有人分享相當隨性的生活方式，「出去逛街，想買多久就買多久；在家看電影，想看多久就看多久；上網看機票，想出國幾天就出國幾天」，甚至連家務都能外包，「房子找家事清潔，車子送去汽車美容」，強調生活沒有被家庭束縛的自由感；也有人過得相當充實，「週六去綠美圖磨水晶缽喝下午茶，週日上課教塔羅牌。」

其中，有網友則打趣，「別再問了！怕太多人回答完，有小孩的人會太羨慕」、「每天關心媽媽，然後嘮叨到好像我才是媽媽，我媽都快被我氣瘋。」也有一票人羨慕不已，「能在家裡廢一天是奢侈」、「不要問要問這種讓人羨慕的問題，好嗎？」「42，兩個小孩，想放空沒辦法，放空是奢侈。」