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中方促全面恢復直航　民航局：現有28點使用率僅55%

▲▼桃園機場春節總運量約170.6萬人次，日均量約15.5萬人次。（圖／桃園機場公司提供）

▲中方喊話恢復兩岸直航航點，陸委會定調由市場機制解決。（示意圖／桃園機場公司提供）

記者李姿慧／台北報導

中國大陸日前透過民航小兩會致函我方，喊話全面恢復兩岸直航航點，我方陸委會以「兩岸航線讓市場機制解決」政策基調冷處理，針對何時會與陸方啟動協商，民航局今提出6點說明，強調已作出最大程度開放，目前兩岸直航航班還有增班餘裕，今年首季航權使用率55%、載客率76%，包機航點也未有業者提出申請。

中共十項涉台措施中「推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化」，中方已透過民航小兩會致函我方，針對何時會啟動協商？陸委會說航點開放交由市場機制解決，是否與民航局立場一致？民航局今發出6點說明，包括第一，陸委會4月16日以新聞稿發布說明，是經政府相關機關會商的共同立場，迄今沒有任何改變。

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第二，民航局指出，世界各國對於空運的開放，都是秉持安全及對等原則，並考量市場因素，透過談判作出安排。過去兩岸航權、航點開放，是基於當時時空環境所作出的安排。在疫情之後，兩岸情勢及客觀環境已大幅改變，惟政府仍是依據上述原則，並充分考量業者及旅運需求，循序漸進作出最大程度的開放。

至於兩岸是否全面恢復直航航點，民航局也提出第三點說明指出，迄今政府已開放15個定期航班航點，包括北京、上海浦東、上海虹橋、廈門、成都、深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州，每週可飛航班次420班。

另開放13個包機航點，包括瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州等，民航局表示，航空業者可於獲配航權額度內，於春節、清明節、端午節、中秋節等節慶期間申請飛航包機。

民航局強調，只要有足夠需要，亦不排除改為定期航班航點。當前兩岸情勢及客觀環境下，迄今開放28個航點，幾乎涵蓋所有熱門及預估有經常性需求的航點，足以證明政府已充分考量兩岸航空運輸的需求。

由於中國大陸國台辦指兩岸旅客數量兩位數增長、客座率超過8成，民航局第四點說明回應，從航權及航班利用率來看，今（115）年1月到3月兩岸航空公司實際飛航平均每週共計310班，3月我方業者平均每週飛航115班，航權使用率 55%，其中有13班上海航班係中方遲未給予適當時間導致無法飛航，115年1月到3月平均載客率75.9％。

至於包機航點，民航局表示，從112年3月開放迄今，尚無任何兩岸業者提出申請。這足以說明目前已開放之航權航班及航點，尚有可供業者提出申請使用之餘裕。

第五，民航局指出，未來民航局仍將秉持既定政策原則，定期檢討兩岸空中客運直航的相關運作，並適時作出必要的調整。在28個已開放航點外，若我方業者有經常性需求，亦可向民航局提出書面請求，民航局也將會同相關機關務實檢討處理，作出合理的決定。

民航局最後第六點強調，以上各項政策說明是政府內部一致立場，陸委會相關說明均是在政府既定政策下對媒體個別問題的回應，並無和民航局立場不一的問題。

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