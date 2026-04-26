3個月20起↑行動電源起火　消防粉專曝「爆炸關鍵」：都是自帶插頭

▲行動電源爆炸起火。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

行動電源起火意外事故頻傳，消防粉專「消防神主牌」指出，近三個月看過超過20起自帶插頭行動電源起火案，直呼「這是一個正在發生的趨勢」，雖然自帶插頭的行動電源很方便，但是這類產品將充電轉換電路，與鋰電池集中在小空間內，散熱空間有限，很容易造成電壓異常或短路，而直接引爆。

一體式設計恐增加風險



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消防粉專「消防神主牌」發文，近3個月已看到超過20起「自帶插頭行動電源」起火案件，這已不是單一個案，而是正在發生的趨勢。粉專解釋，一般行動電源通常需要搭配充電線與充電頭，由充電頭將家用110伏特交流電，轉換成鋰電池需要的直流電。

▲自帶插頭行動電源頻傳起火。（示意圖／取自視覺中國CFP）



散熱空間受限制



不過，自帶插頭款式則是把充電頭直接做進行動電源裡，雖然使用上方便，卻也讓轉換電路與鋰電池被塞進狹小空間，散熱空間有限，「兩個都在產生熱能的元件擠在一起，熱能的累積速度，遠超過單獨設計的產品。」

粉專進一步提醒，部分低價境外產品可能品管較不穩定，保護電路也較簡陋，若交流電轉換電路品質不佳，插上去當下就可能因電壓異常或短路引發意外，「插下去立馬爆炸，然後插座和行動電源一起燒，不是用了很久才出問題，是插下去的那一秒。」

粉專建議，若仍要使用，充電時不要插著就離開，並在充飽後立刻拔除。其次，建議改用分離式設計，也就是行動電源本體搭配充電線與具BSMI認證的充電頭，雖然多帶一條線較麻煩，但安全性相對提高。第三，充電位置應遠離可燃物，不要放在鞋架、床邊或堆放雜物處，以降低延燒風險。