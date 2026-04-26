分析／沈伯洋「換人設」能戰蔣萬安？　藍估恐重演姚文智慘案

▲台北市長蔣萬安、綠委沈伯洋昨日同場出席2026台北母娘文化季保民遶境嘉年華起駕儀式。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

尋求連任的國民黨台北市長蔣萬安「好整以暇」準備迎敵，民進黨派出不分區立委沈伯洋已箭在弦上。藍綠對此明顯兩樣情，國民黨高喊唯一支持，綠營基層則憂心2026大陣亡，沈伯洋在中間選民的仇恨值太高，又與台北地方連結不足，縱使昨日出席活動變髮圖強，但僅十分鐘受訪內容就被抓出多個錯誤，讓藍營撿到槍。藍營人士諷刺，賴清德派出沈伯洋要繼續賣亡國感，最終恐只會讓民進黨自身有「亡命感」，極端發言只會迫使民進黨新北市長參選人蘇巧慧，乃至其他縣市的候選人也疲於應對。

綠營基層對沈擔任選戰領頭羊憂喜參半。一名民代指出，北市藍大於綠，2022年市長大選蔣萬安獲57萬票、42.29%得票率，擊敗陳時中的43萬4558票、31.93%得票率，蔣萬安橫掃11個行政區，當時陳時中在傳統綠營票倉掙扎，唯一只有在大同區比蔣多得4830票，2026年選舉民進黨是否能守住這唯一本命區岌岌可危。綠基層憂心，沈伯洋作風對中間選民來說相當不討喜，在大罷免失敗後也淪為攻擊箭靶，加上蔣萬安目前民調穩定領先，綠小雞當然會想要替沈伯洋助選，但同時也不敢過度攻擊蔣，擔心打蔣會傷及自身選情。

藍營人士回憶，沈伯洋很可能重演2018年台北市長選舉「姚文智慘案」，原本「老縣長」蘇貞昌重回新北選市長的氣勢不錯，但因為姚文智的聲勢太差，蘇當年雖想盡辦法拖延與姚文智同台，但還是輸給當年沒有任何競選經驗、第一次參選的侯友宜，因此目前民調都不錯的蘇巧慧是否會被仇恨值太高的沈伯洋拖累，恐不得而知。

對於沈伯洋昨日變「髮」圖強，北市藍營民代分析，在沈伯洋確定成為民進黨台北市長選戰人選後，第一站的公開行程便是拜訪民進黨台北市議會黨團，之後便陸陸續續出現民進黨集體替沈伯洋「洗人設」的操作，包含范雲、陳培瑜、林亮君等人，並配合青鳥意見領袖、側翼、網軍大量散播。

該人士表示，這種操作顯示民進黨內部知道沈伯洋仇恨值高、標籤明確、形象刻板，不利於北市選戰，沈伯洋的出線讓藍營民代及支持者表現出比綠營還興奮的態勢，就是看準了沈若真的選市長，北市綠營選情高機率全線崩盤。而如今綠營順勢操作，反覆宣稱「蔣萬安真的怕了沈伯洋」、「藍營集體焦慮」，目的就是要加強綠營內部基本盤的信心指數，避免還沒提名就出現對候選人信心危機。

北市輔選人士諷刺，沈伯洋的出線難得讓藍綠找到空戰及論述上的共識，藍營說沈的出現會讓蔣萬安「瑟瑟發抖」，而綠營也說沈的表現讓蔣萬安「真的怕了」，據說近期親綠名嘴圈近期也與沈伯洋餐敘，眾人給沈的最大建議都是「少談抗中、多談市政」，但就沈伯洋昨日受訪稱，「從1949年來看，國民黨在台北已有70年了」，都可以被現場記者打臉過往台北曾出現幾位無黨籍的台北市長，就可以看出綠營替沈強打的口才論述也是不攻自破。

民進黨最初尋找2026年台北市長人選時，是希望派出一名能「困住」蔣萬安的對手，避免其成為國民黨的超級母雞去助選其他地區，國民黨務人士指出，若民進黨最後提名沈伯洋，蔣萬安因老神在在而四處助選是否會被攻擊有恃無恐？也是未可知，任何的對手都不能掉以輕心，但相信蔣萬安歷經四年磨練，最後能靠政績牌應戰取勝。