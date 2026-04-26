高雄行人撐傘滑手機「優雅闖紅燈」　20車停煞！網酸帝王出巡

記者許宥孺／高雄報導

嫌命太長？有網友拍下，高雄一名行人過馬路時，竟無視交通號誌，走漫步在斑馬線上滑手機、闖紅燈，讓一票用路人嚇傻急踩煞車，近20部車瞬間靜止就為了禮讓行人通行。網友氣炸，直呼這位行人似乎是吃了無敵星星，「那一刻，我懷疑紅綠燈才是不合法的那一個」。警方表示將通知違規行人到案說明，並依法開罰500元罰鍰。

▲高雄行人闖紅燈「滑手機太空漫步」。（圖／記者許宥孺翻攝）



「原來這就是傳說中的『行走式時空裂縫』？」網友分享，行經三民區同盟一路、自由一路時，明明交通號誌是綠燈，但路邊突然竄出一名行人，邊滑手機還邁出優雅又自信的步伐，宛如全世界的紅燈都為他靜止了，「那一刻，我懷疑紅綠燈才是不合法的那一個。」

影片可見，當時行人撐著傘，漫步在斑馬線上，來往近20部機車、汽車見狀緊急煞停，而該名行人似乎自帶結界，沒發現自己已被來往車輛包圍。網友將行車記錄器影片上傳到網路社群開放討論，也痛批行人是嫌命太長，底下網友看完也氣炸，直言是「標準行人帝王出巡」。

▲▼近20部汽機車包圍行人讓路通行。（圖／記者許宥孺翻攝）



轄區三民一分局表示，未接獲相關報案紀錄，經查此案發生2026年4月25日下午3點20分。經檢視影片，行人於三民區同盟一路與自由一路口不依號誌指示穿越路口，涉違反道路交通管理處罰條例第78條第1項第1款「不依標誌、標線、號誌之指示」，得處新臺幣500元罰鍰。將循線通知違規人到案說明，釐清後予以開單告發。