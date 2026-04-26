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俄團訪北韓登「美軍間諜船」！普韋布洛號淪戰利品　象徵擊敗美國

▲▼俄羅斯政府代表團訪問北韓，登上停靠平壤普通江畔的美國海軍軍艦普韋布洛號。（圖／翻攝自朝中社）

▲俄羅斯政府代表團訪問北韓，登上停靠平壤普通江畔的美國海軍軍艦普韋布洛號。（圖／翻攝自朝中社）

記者羅翊宬／編譯

俄羅斯內務部長科洛科利采夫（Vladimir Kolokoltsev）近日率領代表團訪問北韓（朝鮮），期間前往平壤參觀被當作「戰利品」展示的美國海軍間諜船普韋布洛號（USS Pueblo），相關畫面由俄羅斯駐北韓大使館曝光，這艘1968年遭北韓扣押的美國軍艦，不僅象徵冷戰時期的重大衝突，至今仍牽動美朝之間的政治與法律爭議。

根據韓媒《朝鮮日報》，俄羅斯代表團結束訪朝行程後，俄國駐北韓大使館23日在官方帳號公開6張照片，其中最受關注的，就是一行人登上並參觀美國海軍間諜船普韋布洛號後下船的畫面。該船目前停靠在平壤大同江支流普通江畔，隸屬於「祖國解放戰爭勝利紀念館」的一部分，成為北韓對內宣傳的重要展示物。

報導指出，祖國解放戰爭勝利紀念館是北韓用來宣揚韓戰「勝利」的象徵性場所，帶有強烈的政治宣傳與思想教育意涵。普韋布洛號原本停放於元山港，1999年在已故領導人金正日指示下遷移至平壤，目的在於強化其作為「擊敗美國」象徵的宣傳效果，並藉此激發反美意識。

回顧事件背景，1968年美國總統詹森（Lyndon B. Johnson）任內，隸屬美國海軍的普韋布洛號在日本佐世保出港後，在韓半島（朝鮮半島）東岸清津外海執行情報蒐集任務時，遭北韓海軍攔截並強行扣押。該艦原為1944年服役的貨船，1966年改裝為電子情報蒐集艦，全長約54公尺、排水量906噸。

在扣押過程中，北韓向普韋布洛號開火，導致1名美軍死亡、13人受傷，其餘82名船員被帶往北韓拘禁長達11個月。這起事件成為冷戰期間罕見的軍事危機之一，也是美國軍艦時隔106年再次在公海遭扣押，引發華府高度震驚。

事件發生後，美方迅速提升軍事戒備，甚至調動原本前往支援越戰的核動力航空母艦企業號（USS Enterprise）與多艘驅逐艦從南越轉往韓半島（朝鮮半島）周邊海域，同時動員約1萬4000名預備役軍人，並讓372架軍機進入待命狀態，使區域緊張情勢急速升溫。

▲▼美國海軍間諜船普韋布洛號，懸掛著船長和被俘船員的黑白照片。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國海軍間諜船普韋布洛號，懸掛著船長和被俘船員的黑白照片。（圖／達志影像／美聯社）

在軍事壓力與外交斡旋並行下，美國透過蘇聯與北韓展開談判。最終，遭扣押船員於1968年12月23日經板門店返回南韓，歷時325天。外界普遍認為，美方在談判中對北韓做出一定程度讓步，與當時越戰引發的反戰輿論壓力有關。

儘管事件已過去半世紀，普韋布洛號爭議仍未落幕。美國至今仍將該艦視為仍在執行任務中的現役軍艦，並持續要求北韓歸還。同時，美國政界亦透過立法持續施壓，例如科羅拉多州議會每年都會提出歸還決議案，以維持對此事件的關注。

此外，在司法層面，美國聯邦法院於2022年裁定北韓須向當年船員及其家屬賠償23億美元（約新台幣724億1205萬元），創下歷來針對北韓的最高賠償判決金額。

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