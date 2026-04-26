回收物價崩...埔里清潔隊堆成山　恒吉宮媽祖廟慨捐堆高機

▲埔里恒吉宮媽祖廟捐贈鎮公所清潔隊2台堆高機。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮公所清潔隊現有堆高機老舊、經常故障罷工，難以負荷日益沉重回收作業，地方重要信仰中心恒吉宮媽祖廟特別捐贈2台總價近110萬元的堆高機，以實際行動支持地方環境維護工作。

捐贈儀式21日於媽祖廟前廣場舉行，在媽祖廟董監事、在地議員、鎮民代表、里長見證下，由鎮長廖志城與清潔隊長陳俊宏代表受贈；現場展示2台全新二截式四插堆高機，不僅承載裝有回收物的子車更加穩定，牙叉可前伸後縮，並具備傾、仰角動作，車輛抵達指定地點不必依靠人力搬運即可卸載，可大幅節省清運的時間與人力，廠商再加碼贈送2台手堆掃地機給媽祖廟及公所，街道清掃更方便。

鎮公所指出，垃圾分類為垃圾減量重要一環，回收物除交給資源回收個體戶或回收業者，其餘由清潔隊負責收運處理，近年因資源回收市場供需失衡，回收價格大幅下滑，導致大量回收物湧入清潔隊，但清潔隊3台堆高機具已使用多年、常故障待修，甚至連駕駛座的坐墊也無一完好，使分類及去化速度減慢、回收物堆積如山，嚴重影響辦公空間及環境衛生。

身兼恒吉宮媽祖廟顧問的鎮民代表曾鈴錫得知清潔隊的需求，日前協同廖志城與清潔隊長陳俊宏拜訪媽祖廟，尋求設備改善資源；董監事會實地前往隊部深入了解情況，秉持「取之於社會、用之於社會」理念，決議捐贈清潔隊2台堆高機，總價109萬2000元，並在4月2日由恒吉宮媽祖廟董事長劉志曉、副董事長洪景明代表與廠商完成簽約。

劉志曉表示，經董監事會決議捐贈2台堆高機供清潔隊使用，有助全鎮垃圾去化、造福鎮民，也是實踐媽祖慈悲為懷、回饋社會的善念，希望拋磚引玉讓更多人投入公益，彌補偏鄉資源不足困境；廖志城說，去年4月寶湖宮天地堂地母廟捐贈1台550萬元的大型抓斗式資源回收車，今年再有恒吉宮媽祖廟捐贈堆高機，都能提升大型廢棄物及回收物處理能力，在地2大宗教團體接力挹注，有效改善基層清潔隊設備不足問題，更成為地方善行義舉典範。