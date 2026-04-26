　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

當總統是危險職業！　川普自嘲：早知如此「也許不會參選」

記者吳美依／綜合報導

白宮晚宴槍擊案後，美國總統川普（Donald Trump）在記者會上坦言，擔任總統是一個很危險的職業。他還自嘲，如果當初知道這麼危險，或許自己就不會參選了。

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲川普25日晚間出席晚宴時，發生槍擊事件。（圖／路透）

當總統很危險　自嘲早知不參選

川普在記者會上表示，「沒人告訴我這是一個如此危險的職業。如果馬可（國務卿盧比歐）有先告訴我，或許我就不會參選了。或許我會說『我先免了。』」

接下來，川普話鋒一轉，「但我不這麼看待它。我是來完成工作的……我無法想像有任何其他職業比這更危險。但我愛這個國家，而我為此感到驕傲。」

他表示，很多人在這種情況下會精神崩潰，「但說實話，我沒有那麼脆弱。」

影響力大被盯上　川普提林肯

一名記者提問，「您認為這些事為何總發生在您身上？」川普回應，他研究過暗殺事件，「那些最具影響力、做得最多的人……你看看林肯，那些產生最大影響力的人，就是會被盯上。」

川普表示，「我很不想說我為此感到榮幸，但我確實做了很多事。我們改變了這個國家，很多人對此感到不高興，我想這就是答案。」

維安因素暫停　30天後重辦

川普透露，他原本希望繼續完成晚宴，但因場地必須清場而作罷，只好改為要求30天內重新安排，「我不想讓這些病態的人、這些暴徒、這些非常惡劣的人改變我們的生活型態。」

川普也批評，晚宴場地華府希爾頓飯店「不是特別安全」，藉機為白宮興建中的4億美元宴會廳計畫護航，宣稱新場地將更能確保安全。

▼數百名賓客驚慌躲到桌下。（圖／路透）

▲▼美國白宮記者協會晚宴（WHCD）25日晚間驚傳槍響。（圖／路透）

3度遇槍擊　槍手動機不明

2024年7月，川普在賓州造勢大會上遭槍手射傷耳朵。同年9月，一名男子在佛州棕櫚灘的川普高爾夫球場外搭建狙擊點，但很快就被特勤局抓到。因此，25日的事件已是他近年第3度與槍擊案擦身而過。

31歲槍手艾倫（Cole Thomas Allen）在現場被捕，目前動機不明。但CBS稍早引述2名消息人士透露，槍手落網後已向執法人員坦承，他想要射殺川普政府官員。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 0 9906 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中槍響！兇嫌近距離開槍　駕駛中彈下車求救
女通緝犯酒駕被逮　激動喊「快點，我要接小孩！」
王俐人遭酸欠債千萬脫衣賺錢！　霸氣回擊
3個月20起↑行動電源起火　消防粉專曝「爆炸關鍵」
靠3檔ETF+金融股「月領7萬元」　33歲YTR：2年內退休

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

當總統是危險職業！　川普自嘲：早知如此「也許不會參選」

旭山動物園職員認「焚化爐燒屍」數小時！　妻生前曾求助遭恐嚇

模範教師變槍手？　美媒：他已承認目標是「川普政府官員」

川普記者晚宴遇槍擊　南韓總統李在明溫暖慰問：譴責政治暴力！

恐怖尾隨！她進屋5分鐘沒鎖門　陌生男伺機跟上「直闖家門口」

殘忍虐殺寵物貓！變態韓男「私闖前女友家」　法官判緩刑

瑞航客機起火！　起飛一半「引擎竄火舌」緊急疏散釀6傷

防衛大臣去哪了？強震「人在高級燒肉店」　海嘯警報後用餐2小時

搭機被稱「美人魚」不是稱讚！　空服員暗號揭1惱人行為

戰後首場！加薩20年來首次投票　選民嘆：我們只想重建

北車大廳隨機攻擊3歲女童！　遭「狠踹多腳」重摔…父心碎：他還在笑

16秒畫面曝光！　美軍空襲涉嫌運毒船...累積182死

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

賴清德出訪行程受阻！　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

石崇良批柯夜訪新光「不好的示範」！　已請醫院不要追究貼文者

北車隨機攻擊！3歲女童用餐遭「狠踹多腳」重摔　父心碎：他還在笑

恐怖畫面曝！北車男尾隨菲籍女童　踢倒猛踩多次…旁人抱走還想追

蔣萬安、沈伯洋今首度同框！　雙帥「0互動」一左一右伴蕭美琴參拜

惡男北車大廳踹菲律賓女童肚子！倒地還狂踩背　殺人未遂罪送辦

冷氣壞掉開車窗吹風！4台中男手癢掃射鋼珠　車窗打成蜘蛛網

當總統是危險職業！　川普自嘲：早知如此「也許不會參選」

旭山動物園職員認「焚化爐燒屍」數小時！　妻生前曾求助遭恐嚇

模範教師變槍手？　美媒：他已承認目標是「川普政府官員」

川普記者晚宴遇槍擊　南韓總統李在明溫暖慰問：譴責政治暴力！

恐怖尾隨！她進屋5分鐘沒鎖門　陌生男伺機跟上「直闖家門口」

殘忍虐殺寵物貓！變態韓男「私闖前女友家」　法官判緩刑

瑞航客機起火！　起飛一半「引擎竄火舌」緊急疏散釀6傷

防衛大臣去哪了？強震「人在高級燒肉店」　海嘯警報後用餐2小時

搭機被稱「美人魚」不是稱讚！　空服員暗號揭1惱人行為

戰後首場！加薩20年來首次投票　選民嘆：我們只想重建

45萬股東注意！　永豐金「幸福毯」兌領細節曝光

「新青安2.0」擬上路　台經院院長：新制朝3方向調整、抑制投機

王維中先發大亂流1局失5分退場　陳傑憲復出首轟助獅領先

男大生躲高中校園廁所偷拍未遂　二審改輕判「恐再犯」不給緩刑

台南市第十六屆市長盃全國圍棋錦標賽千人對弈　台南中山新光三越熱鬧開幕

雲林企業喊弱雞勿試「但薪水有感」！一看全傻了：只開29500元

明飆32度　周三午後鋒面壓境「雨連下2天」

梅雨季要來了！插座「積污導電」恐釀災　4處必檢查

每年減碳量上看1萬公斤　溪頭自然教育園區獲贈10台公務電動機車

台中地院後方槍響！兇嫌上車近距離開槍　駕駛腹部中彈下車求救

S.COUPS唱一半褲子破掉！　珉奎救場猛虧：把影片AirDrop給我

國際熱門新聞

川普宣布「取消停火談判」！

22歲美女代課師被捕！放學後與多位學生不倫

正妹「吐一口白」進咖啡　16秒影片炸鍋

川普公開槍手姓名長相　攜多件武器闖安檢

即／白宮晚宴槍手傳擊斃　川普急撤離

Podcast助破44年少女命案　4男遭控性侵殺人

19年前斷交！　中美洲國家「押注半導體」找台灣助攻

白宮槍手「躲房間」組槍　壓制畫面曝

即／白宮晚宴傳槍響　川普、梅蘭妮雅急撤離

超商飯糰「完美拆法」　教學片狂吸870萬觀看

川普取消美伊會談　稱「10分鐘內收到新提案」：內容更好

日本知名鍵盤廠無預警倒閉！　玩家分析2關鍵原因曝

白宮槍手身分曝　31歲加州男子被捕

三星工會5月罷工　台灣半導體業將漁翁得利

更多熱門

相關新聞

3個月20起↑行動電源起火！消防粉專：都是自帶插頭

3個月20起↑行動電源起火！消防粉專：都是自帶插頭

行動電源起火意外事故頻傳，消防粉專「消防神主牌」指出，近三個月看過超過20起自帶插頭行動電源起火案，直呼「這是一個正在發生的趨勢」，雖然自帶插頭的行動電源很方便，但是這類產品將充電轉換電路，與鋰電池集中在小空間內，散熱空間有限，很容易造成電壓異常或短路，而直接引爆。

模範教師變槍手　目標是川普政府官員

模範教師變槍手　目標是川普政府官員

川普又遇襲　李在明發聲：譴責政治暴力！

川普又遇襲　李在明發聲：譴責政治暴力！

川普晚宴槍響　賴清德震驚關切：欣慰川普及與會者未受人身傷害

川普晚宴槍響　賴清德震驚關切：欣慰川普及與會者未受人身傷害

川普晚宴驚傳槍聲　林右昌剛好在附近：刺耳喇叭警笛聲大響

川普晚宴驚傳槍聲　林右昌剛好在附近：刺耳喇叭警笛聲大響

關鍵字：

川普槍擊案美國政治安全白宮

讀者迴響

熱門新聞

王俐人「上空」任男優撫摸

王俐人進入SWAG腿全開了　左胸疑露點網友全嗨

川普宣布「取消停火談判」！

22歲美女代課師被捕！放學後與多位學生不倫

安宰賢被斷「這輩子妻無子」淚崩了

王俐人超巨上圍噴鼻血！進軍SWAG前再放送

把握好天氣！　下波「全台溼答答」

王俐人20年前「全裸寫真」曝！大UU只靠1物遮住

LINE宣布「1實用功能」要掰了！　倒數最後兩天

王俐人SWAG大解放！首場戰積破紀錄「抖內數字曝光」

開除總教練！紅襪接任人選出爐

「TOYOTA全新轎跑直擊」空間比Camry更大

每天穿襪子睡覺！　26歲陸女「腳趾甲變千層糕」

哪個國家「不會想去第二次？」　一票選它

曾沛慈神級唱功震撼陸網！耳麥故障照奪冠

更多

最夯影音

更多
北車大廳隨機攻擊3歲女童！　遭「狠踹多腳」重摔…父心碎：他還在笑

北車大廳隨機攻擊3歲女童！　遭「狠踹多腳」重摔…父心碎：他還在笑
16秒畫面曝光！　美軍空襲涉嫌運毒船...累積182死

16秒畫面曝光！　美軍空襲涉嫌運毒船...累積182死

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

賴清德出訪行程受阻！　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

賴清德出訪行程受阻！　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

石崇良批柯夜訪新光「不好的示範」！　已請醫院不要追究貼文者

石崇良批柯夜訪新光「不好的示範」！　已請醫院不要追究貼文者

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面