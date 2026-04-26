當總統是危險職業！　川普自嘲：早知如此「也許不會參選」

記者吳美依／綜合報導

白宮晚宴槍擊案後，美國總統川普（Donald Trump）在記者會上坦言，擔任總統是一個很危險的職業。他還自嘲，如果當初知道這麼危險，或許自己就不會參選了。

▲川普25日晚間出席晚宴時，發生槍擊事件。（圖／路透）



當總統很危險 自嘲早知不參選

川普在記者會上表示，「沒人告訴我這是一個如此危險的職業。如果馬可（國務卿盧比歐）有先告訴我，或許我就不會參選了。或許我會說『我先免了。』」

接下來，川普話鋒一轉，「但我不這麼看待它。我是來完成工作的……我無法想像有任何其他職業比這更危險。但我愛這個國家，而我為此感到驕傲。」

他表示，很多人在這種情況下會精神崩潰，「但說實話，我沒有那麼脆弱。」

PRESIDENT TRUMP: "Nobody told me this was such a dangerous profession. If Marco [Rubio] would have told me, maybe I wouldn't have run. Maybe I would have said, 'I'll take a pass.'"



"It's a dangerous profession, but I don't view it that way. Look, I'm here to do a job."



"I can't… pic.twitter.com/q8gpqjcpBa — Fox News (@FoxNews) April 26, 2026



影響力大被盯上 川普提林肯

一名記者提問，「您認為這些事為何總發生在您身上？」川普回應，他研究過暗殺事件，「那些最具影響力、做得最多的人……你看看林肯，那些產生最大影響力的人，就是會被盯上。」

川普表示，「我很不想說我為此感到榮幸，但我確實做了很多事。我們改變了這個國家，很多人對此感到不高興，我想這就是答案。」

維安因素暫停 30天後重辦

川普透露，他原本希望繼續完成晚宴，但因場地必須清場而作罷，只好改為要求30天內重新安排，「我不想讓這些病態的人、這些暴徒、這些非常惡劣的人改變我們的生活型態。」

川普也批評，晚宴場地華府希爾頓飯店「不是特別安全」，藉機為白宮興建中的4億美元宴會廳計畫護航，宣稱新場地將更能確保安全。

▼數百名賓客驚慌躲到桌下。（圖／路透）



3度遇槍擊 槍手動機不明

2024年7月，川普在賓州造勢大會上遭槍手射傷耳朵。同年9月，一名男子在佛州棕櫚灘的川普高爾夫球場外搭建狙擊點，但很快就被特勤局抓到。因此，25日的事件已是他近年第3度與槍擊案擦身而過。

31歲槍手艾倫（Cole Thomas Allen）在現場被捕，目前動機不明。但CBS稍早引述2名消息人士透露，槍手落網後已向執法人員坦承，他想要射殺川普政府官員。