沈伯洋成定心丸　徐巧芯目標蔣萬安、藍白松信6議員參選人全上

▲徐巧芯出席「跳跳城堡 親子手作童樂會」並受訪 。（圖／記者劉耿豪攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨台北市立委徐巧芯今（26日）替民眾黨松信議員參選人許甫站台，展現藍白合。徐巧芯表示，國民黨5席全上，再加上民眾黨有1席，而民進黨壓縮到3席，這是她希望能夠達到的最終目標。對於民進黨擬徵召立委沈伯洋參選台北市長，徐巧芯說，如果民進黨做了這樣選項，無論台北市長蔣萬安或藍白議員候選人們，在藍白合下，一定能夠取得好成績，這一點她不擔心。

民眾黨松山、信義議員擬參選人許甫26日下午在信義區景勤一號公園舉辦「跳跳城堡 親子手作童樂會」，民眾黨創黨主席柯文哲、民眾黨主席黃國昌、台北市議員張志豪、林珍羽、黃瀞瑩、陳宥丞、台北市議員參選人吳怡萱，徐巧芯也受邀到場，展現「藍白合」氣勢。

2026台北市松信選區，國民黨提2席新人，加上民眾黨許甫參戰，外界擔心藍白競合。對於松信選情，徐巧芯受訪時表示，似乎民進黨要提名的人選叫沈伯洋，相信沈是民進黨現在找到在台北市最優秀的人才。昨天她看到沈伯洋現在已經有好長的稱號，例如「民進黨裴勇俊」、瘦一點會像木村拓哉，然後在莫札特跟巴哈可以聊一小時的多邊形戰士，再加上很像張孝全等，顯然2026年大選的領頭羊就非沈伯洋莫屬。

徐巧芯說，所以如果民進黨對自己的母雞這麼有信心，她對自己的母雞也很有信心，所以她相信在蔣萬安帶領之下，松山信義可以取得前所未有的好成績，而她的高標，當然是希望國民黨5席全上，再加上民眾黨有1席，而民進黨壓縮到3席，這是她希望能夠達到的最終目標。





▲柯文哲、黃國昌、徐巧芯出席「跳跳城堡 親子手作童樂會」。（圖／記者劉耿豪攝）

記者追問，覺得蔣萬安會輸沈伯洋嗎？徐巧芯表示，昨天她已經被立法院同事電話奪命連環call提醒，「他們就講說徐巧芯，麻煩妳表情管理做好一點，壓制住妳的嘴角好嗎？」她回應「好好，我會再再努力一點」。徐說，畢竟現在民進黨還沒有正式的提名，但是如果民進黨認為平常時打籃球就有體育專長，聽音樂就有音樂專長，對於市政卻好像只關心沈伯洋有沒有剪頭髮，不評論就是缺乏高度，民進黨台北市黨部用這樣子方式去作為回應，她認為是要讓整個沈伯洋的選舉變成一種迷因。

徐巧芯指出，回到市政上，沈伯洋昨天唯一提具體的市政，是認為國民黨在台北市執政70年，但這完全錯誤。先不講比較早期的老前輩，但前總統陳水扁做過一任台北市長，再加上柯文哲，且柯選第一任選市長時候，等於是民進黨所禮讓，這些不都是近期以來有無黨籍執政的例子？所以怎麼能夠說台北市70年來都是國民黨執政的謊言？顯示沈伯洋對於台北市是完全不熟。

徐巧芯也指，尤其昨天記者其實已經算是有提醒沈伯洋講錯，但沈繼續依然故我。另外，沈伯洋昨天致詞的時侯，除是被徐國勇點名上來的外，沈都在分享說阿嬤家警報器是慈惠堂送的，大家在底下聽到也就是盡量克制自己的表情管理。

徐巧芯說，總之如果民進黨做了這樣子的選項，無論是蔣萬安或者是議員的候選人們，國民黨或者是民眾黨，在藍白共同合作之下，一定能夠取得好的成績，這一點她不擔心，但也不會輕敵，會全力以赴。