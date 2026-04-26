　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈伯洋成定心丸　徐巧芯目標蔣萬安、藍白松信6議員參選人全上

▲徐巧芯出席「跳跳城堡 親子手作童樂會」並受訪 。（圖／記者劉耿豪攝）

▲徐巧芯出席「跳跳城堡 親子手作童樂會」並受訪 。（圖／記者劉耿豪攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨台北市立委徐巧芯今（26日）替民眾黨松信議員參選人許甫站台，展現藍白合。徐巧芯表示，國民黨5席全上，再加上民眾黨有1席，而民進黨壓縮到3席，這是她希望能夠達到的最終目標。對於民進黨擬徵召立委沈伯洋參選台北市長，徐巧芯說，如果民進黨做了這樣選項，無論台北市長蔣萬安或藍白議員候選人們，在藍白合下，一定能夠取得好成績，這一點她不擔心。

民眾黨松山、信義議員擬參選人許甫26日下午在信義區景勤一號公園舉辦「跳跳城堡 親子手作童樂會」，民眾黨創黨主席柯文哲、民眾黨主席黃國昌、台北市議員張志豪、林珍羽、黃瀞瑩、陳宥丞、台北市議員參選人吳怡萱，徐巧芯也受邀到場，展現「藍白合」氣勢。

2026台北市松信選區，國民黨提2席新人，加上民眾黨許甫參戰，外界擔心藍白競合。對於松信選情，徐巧芯受訪時表示，似乎民進黨要提名的人選叫沈伯洋，相信沈是民進黨現在找到在台北市最優秀的人才。昨天她看到沈伯洋現在已經有好長的稱號，例如「民進黨裴勇俊」、瘦一點會像木村拓哉，然後在莫札特跟巴哈可以聊一小時的多邊形戰士，再加上很像張孝全等，顯然2026年大選的領頭羊就非沈伯洋莫屬。

徐巧芯說，所以如果民進黨對自己的母雞這麼有信心，她對自己的母雞也很有信心，所以她相信在蔣萬安帶領之下，松山信義可以取得前所未有的好成績，而她的高標，當然是希望國民黨5席全上，再加上民眾黨有1席，而民進黨壓縮到3席，這是她希望能夠達到的最終目標。

▲柯文哲、黃國昌、徐巧芯出席「跳跳城堡 親子手作童樂會」。（圖／記者劉耿豪攝）

▲柯文哲、黃國昌、徐巧芯出席「跳跳城堡 親子手作童樂會」。（圖／記者劉耿豪攝）

記者追問，覺得蔣萬安會輸沈伯洋嗎？徐巧芯表示，昨天她已經被立法院同事電話奪命連環call提醒，「他們就講說徐巧芯，麻煩妳表情管理做好一點，壓制住妳的嘴角好嗎？」她回應「好好，我會再再努力一點」。徐說，畢竟現在民進黨還沒有正式的提名，但是如果民進黨認為平常時打籃球就有體育專長，聽音樂就有音樂專長，對於市政卻好像只關心沈伯洋有沒有剪頭髮，不評論就是缺乏高度，民進黨台北市黨部用這樣子方式去作為回應，她認為是要讓整個沈伯洋的選舉變成一種迷因。

徐巧芯指出，回到市政上，沈伯洋昨天唯一提具體的市政，是認為國民黨在台北市執政70年，但這完全錯誤。先不講比較早期的老前輩，但前總統陳水扁做過一任台北市長，再加上柯文哲，且柯選第一任選市長時候，等於是民進黨所禮讓，這些不都是近期以來有無黨籍執政的例子？所以怎麼能夠說台北市70年來都是國民黨執政的謊言？顯示沈伯洋對於台北市是完全不熟。

徐巧芯也指，尤其昨天記者其實已經算是有提醒沈伯洋講錯，但沈繼續依然故我。另外，沈伯洋昨天致詞的時侯，除是被徐國勇點名上來的外，沈都在分享說阿嬤家警報器是慈惠堂送的，大家在底下聽到也就是盡量克制自己的表情管理。

徐巧芯說，總之如果民進黨做了這樣子的選項，無論是蔣萬安或者是議員的候選人們，國民黨或者是民眾黨，在藍白共同合作之下，一定能夠取得好的成績，這一點她不擔心，但也不會輕敵，會全力以赴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 0 9906 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中槍響！兇嫌近距離開槍　駕駛中彈下車求救
女通緝犯酒駕被逮　激動喊「快點，我要接小孩！」
王俐人遭酸欠債千萬脫衣賺錢！　霸氣回擊
3個月20起↑行動電源起火　消防粉專曝「爆炸關鍵」
靠3檔ETF+金融股「月領7萬元」　33歲YTR：2年內退休

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

分析／沈伯洋「換人設」能戰蔣萬安？　藍估恐重演姚文智慘案

沈伯洋成定心丸　徐巧芯目標蔣萬安、藍白松信6議員參選人全上

支持蔣萬安連任？　柯文哲：他到現在連對手在哪都不知道

美伊戰事消耗美軍彈藥庫存　綠委籲速審特別條例：搶佔軍購優先順序

曝心中民進黨「黃金陣容」　柯文哲：派沈伯洋選北市是沒其他人嗎？

惠台10措施沒下文　綠還原兩岸旅遊時序真相：中共不斷政治卡關

爆徐國勇突襲助選沈伯洋過程　秦慧珠傻眼：老實的蔣萬安危險了

川普晚宴槍響　賴清德震驚關切：欣慰川普及與會者未受人身傷害

揪沈伯洋30秒發言6出包！　賴苡任：民主早在1951年就發生了

「全力締造兩岸和平」　鄭麗文出席浴佛嘉年華：讓世界不再殺戮

北車大廳隨機攻擊3歲女童！　遭「狠踹多腳」重摔…父心碎：他還在笑

16秒畫面曝光！　美軍空襲涉嫌運毒船...累積182死

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

賴清德出訪行程受阻！　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

石崇良批柯夜訪新光「不好的示範」！　已請醫院不要追究貼文者

北車隨機攻擊！3歲女童用餐遭「狠踹多腳」重摔　父心碎：他還在笑

恐怖畫面曝！北車男尾隨菲籍女童　踢倒猛踩多次…旁人抱走還想追

蔣萬安、沈伯洋今首度同框！　雙帥「0互動」一左一右伴蕭美琴參拜

惡男北車大廳踹菲律賓女童肚子！倒地還狂踩背　殺人未遂罪送辦

冷氣壞掉開車窗吹風！4台中男手癢掃射鋼珠　車窗打成蜘蛛網

分析／沈伯洋「換人設」能戰蔣萬安？　藍估恐重演姚文智慘案

沈伯洋成定心丸　徐巧芯目標蔣萬安、藍白松信6議員參選人全上

支持蔣萬安連任？　柯文哲：他到現在連對手在哪都不知道

美伊戰事消耗美軍彈藥庫存　綠委籲速審特別條例：搶佔軍購優先順序

曝心中民進黨「黃金陣容」　柯文哲：派沈伯洋選北市是沒其他人嗎？

惠台10措施沒下文　綠還原兩岸旅遊時序真相：中共不斷政治卡關

爆徐國勇突襲助選沈伯洋過程　秦慧珠傻眼：老實的蔣萬安危險了

川普晚宴槍響　賴清德震驚關切：欣慰川普及與會者未受人身傷害

揪沈伯洋30秒發言6出包！　賴苡任：民主早在1951年就發生了

「全力締造兩岸和平」　鄭麗文出席浴佛嘉年華：讓世界不再殺戮

45萬股東注意！　永豐金「幸福毯」兌領細節曝光

「新青安2.0」擬上路　台經院院長：新制朝3方向調整、抑制投機

王維中先發大亂流1局失5分退場　陳傑憲復出首轟助獅領先

男大生躲高中校園廁所偷拍未遂　二審改輕判「恐再犯」不給緩刑

台南市第十六屆市長盃全國圍棋錦標賽千人對弈　台南中山新光三越熱鬧開幕

雲林企業喊弱雞勿試「但薪水有感」！一看全傻了：只開29500元

明飆32度　周三午後鋒面壓境「雨連下2天」

梅雨季要來了！插座「積污導電」恐釀災　4處必檢查

每年減碳量上看1萬公斤　溪頭自然教育園區獲贈10台公務電動機車

台中地院後方槍響！兇嫌上車近距離開槍　駕駛腹部中彈下車求救

曾沛慈演我被點名！　千萬不要→一秒營業

政治熱門新聞

爆徐國勇突襲助選沈伯洋　秦慧珠傻眼

呂禮詩登共艦嗨喊「解放軍準備好了！」　綠推修法砍退俸遭藍擋下

曝心中民進黨「黃金陣容」　柯文哲：派沈伯洋選北市是沒其他人嗎？

蘇巧慧稱蘇貞昌已退休　凌濤翻公開資訊：根本說謊仔

國民黨台北市執政70年　沈伯洋：民進黨身為挑戰者更應該謙虛

川普晚宴槍響　賴清德震驚關切：欣慰川普及與會者未受人身傷害

「沒有8100億軍購版本」　黃國昌：國民黨如果準備好趕快拿出來

不分區淪「投資入股」？　他踢爆：民眾黨本來不打算執行兩年條款

他揪沈伯洋30秒發言6出包　「民主1951年就發生」

沈伯洋稱國民黨台北執政70年　遭打臉了！

林佳龍剛抵史瓦帝尼　共機「聯合戰備警巡」21架次出海擾台

蔡英文新工作「幼童情緒穩定師」　網：退休不是爬山就是幫哄小孩

沈伯洋像木村拓哉？　藍酸：找不到政績可以誇

賴清德出訪受阻　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

更多熱門

相關新聞

支持蔣萬安連任？　柯文哲：他到現在連對手在哪都不知道

支持蔣萬安連任？　柯文哲：他到現在連對手在哪都不知道

台北市長蔣萬安爭取連任。媒體今（26日）詢問民眾黨創黨主席柯文哲是否支持蔣連任？柯未直接回應，僅說「我看蔣萬安到現在為止連對手在哪裡都還不知道」，所以他覺得目前台北市長的選情算單純、比較簡單。至於雙北小雞的狀況，民眾黨主席黃國昌說，「其實我覺得台灣民眾黨在雙北的選情我是很樂觀」， 面對2026年選戰，民眾黨會以負責任的政見、清晰的理念、團隊作戰的方式來爭取支持。

曝心中民進黨「黃金陣容」　柯文哲：派沈伯洋選北市是沒其他人嗎？

曝心中民進黨「黃金陣容」　柯文哲：派沈伯洋選北市是沒其他人嗎？

爆徐國勇突襲助選沈伯洋　秦慧珠傻眼

爆徐國勇突襲助選沈伯洋　秦慧珠傻眼

他揪沈伯洋30秒發言6出包　「民主1951年就發生」

他揪沈伯洋30秒發言6出包　「民主1951年就發生」

「民眾黨從來沒有內鬥」　黃國昌：對林靖冠沒有什麼好評論

「民眾黨從來沒有內鬥」　黃國昌：對林靖冠沒有什麼好評論

關鍵字：

徐巧芯民眾黨許甫蔣萬安沈伯洋

讀者迴響

熱門新聞

王俐人「上空」任男優撫摸

王俐人進入SWAG腿全開了　左胸疑露點網友全嗨

川普宣布「取消停火談判」！

22歲美女代課師被捕！放學後與多位學生不倫

安宰賢被斷「這輩子妻無子」淚崩了

王俐人超巨上圍噴鼻血！進軍SWAG前再放送

把握好天氣！　下波「全台溼答答」

王俐人20年前「全裸寫真」曝！大UU只靠1物遮住

LINE宣布「1實用功能」要掰了！　倒數最後兩天

王俐人SWAG大解放！首場戰積破紀錄「抖內數字曝光」

開除總教練！紅襪接任人選出爐

「TOYOTA全新轎跑直擊」空間比Camry更大

每天穿襪子睡覺！　26歲陸女「腳趾甲變千層糕」

哪個國家「不會想去第二次？」　一票選它

曾沛慈神級唱功震撼陸網！耳麥故障照奪冠

更多

最夯影音

更多
北車大廳隨機攻擊3歲女童！　遭「狠踹多腳」重摔…父心碎：他還在笑

北車大廳隨機攻擊3歲女童！　遭「狠踹多腳」重摔…父心碎：他還在笑
16秒畫面曝光！　美軍空襲涉嫌運毒船...累積182死

16秒畫面曝光！　美軍空襲涉嫌運毒船...累積182死

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

賴清德出訪行程受阻！　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

賴清德出訪行程受阻！　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

石崇良批柯夜訪新光「不好的示範」！　已請醫院不要追究貼文者

石崇良批柯夜訪新光「不好的示範」！　已請醫院不要追究貼文者

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面