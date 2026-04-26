快訊／新北烏來落石坍方砸爛轎車！駕駛去釣魚逃死劫

▲烏來路旁小客車遭坍方從天而降巨石砸毀 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

近日受天氣變化影響，新北市烏來區信福路今（26日）上午發生邊坡坍方，大量巨石從天而降，重重砸中停放在路旁的一輛白色小客車，導致車體嚴重毀損。所幸事發當時車主正在溪邊釣魚不在車內。警方獲報後迅速趕抵現場實施交通管制，並協調大型機具進場排除，目前正儘速清除巨石中。

據了解，今天上午11時許，一名廖姓男子開車前往烏來區信福路附近溪域釣魚，並將小客車暫停在路邊。不料，疑因近日豪雨山區邊坡土石無預警鬆動，多塊巨石滑落，其中一塊巨大的落石精準砸中廖男的小客車，造成車頂及車身變形、玻璃全碎。

新店警分局獲報後，立即趕赴現場，經確認車主廖男正在釣魚，車內無人受困，現場亦無其他路人受傷。為了避免二次坍方威脅用路人安全，現場員警立即拉起封鎖線，並進行交通管制。隨後，警方迅速聯繫路段養護單位，調派大型機具到場協助清理作業。

下午2時許，大型機具已到場針對路面巨石進行破碎與清運。事故路段目前維持單線雙向通行。新店警分局提醒民眾，近期山區氣候不穩，土石容易受雨水浸潤或溫差影響產生鬆動，行經烏來等山區路段時應提高警覺。