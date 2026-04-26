4生肖轉運機會來了！專家曝天王星助翻身　屬龍躍升新舞台

▲塔羅牌老師艾菲爾指出，天王星順行進入雙子，有4個生肖的人迎來轉運好時機。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

星象變化萬千，塔羅牌老師艾菲爾指出，今（26）日天王星順行移位進入雙子座，像是沉睡許久的變革齒輪終於重新轉動，原本卡住、停擺、反覆拉扯的生活議題，開始有新的出口與方向。另外，加上月亮接近軒轅十四，有股帶著一種「抬頭就能看見轉機」的能量，提醒我們有些改變不是突如其來，而是宇宙早已替你鋪好的轉彎路。

艾菲爾老師表示，這段時間，最值得留意的不是表面的動盪，而是動盪背後隱藏的升級契機。對某些生肖來說，生活不只是微調，而是會迎來真正的翻頁時刻；有4個生肖的人，將在變動之中接住新的身份、新的環境、新的思維與新的圈層，讓人生悄悄換上更適合自己的版本。

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●生肖龍

對生肖龍來說，這次天王星順行像是一道把你往上推的力量。過去你或許一直在某個位置上默默累積，但真正的轉捩點，往往不是你喊出來的，而是別人開始看見你、確認你、邀請你。這段時間很容易出現「身份改變」的情境：可能是工作職位升級、責任變重，也可能是人際關係進入更穩定的階段，從單身走向承諾，從獨自作戰走向有人並肩。你會發現，自己不再只是扮演配角，而是開始站到能做決定的位置。

這樣的翻轉，未必一開始就輕鬆，但會讓你慢慢感受到，原來自己已經準備好迎接更大的舞台。變化不是失去，而是你的人生開始換成更高階的版本。

●生肖蛇

生肖蛇這次最強烈的感受，來自「環境」本身的變動。天王星順行為你打開一條嶄新的道路，無論是搬家、轉職、留學、外派，或是單純更換工作場域，都可能帶來意想不到的好運。你可能一開始會有點不安，畢竟蛇天生習慣觀察、佈局、確認安全感，但這次的宇宙訊號很明確：當你願意離開熟悉的地方，好運就會跟著流動。也許是一個新住處讓你心情變輕鬆，也許是一個新的工作圈讓你看見以前沒有的機會。你會慢慢明白，自己需要的不是留在原地等待，而是把腳步移向更適合成長的位置。這一切變動，都不是意外，而是命運替你打開的新入口。

●生肖猴

生肖猴的這波變化，發生在「思維」層面。天王星順行像是一個按鈕，突然把你原本熟悉的價值觀、判斷方式、學習模式整個刷新。你可能會忽然發現，過去認為理所當然的事情，現在已經不再適用；某些你曾堅持的方向，也開始顯得過於狹窄。這不是否定你自己，而是提醒你，人生還有更多版本。

未來這段時間，新的學習領域、跨界知識、不同視角的刺激，都會為你打開想像空間。也許你會接觸一個新領域、開始一門課程，或因為某個人的一句話，讓你整個思路翻轉。當你願意放下舊框架，機會就會以你沒預料到的方式出現。對猴來說，真正的轉機，往往不是換地方，而是換腦袋。

●生肖狗

生肖狗這次迎來的生活巨變，主要落在人際與社交圈層。你可能會慢慢發現，某些熟悉的人，已經不再適合跟你走同一段路。那些總是消耗你情緒、讓你感到疲憊、或價值觀越來越不對頻的關係，會在這波能量中自然淡出。起初你也許會有點不捨，但很快你就會感受到，空出來的位置，正等待更適合你的人進來。新的夥伴、合作對象、朋友，會帶著更清楚的方向與共識靠近你，讓你終於不用再勉強自己配合不對的人。

這是一段社交洗牌的時期，也是你重新定義「誰值得留在生活裡」的關鍵期。當舊圈子退場，新的人生地圖才會真正展開。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

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