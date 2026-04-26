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藍田書院頒獎學金和午餐費補助近160萬　531清寒優秀學生受惠

▲藍田書院頒發清寒優秀學生獎學金。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲藍田書院頒發清寒優秀學生獎學金。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市藍田書院為國家三級古蹟，其慈善功德會更長年頒發清寒優秀學生獎學金，今年發放對象為南投縣31所國中、281名學生，以及全縣13所高中職午餐費補助，共計學生250名、每名3000元，總受益學生531名，合計投入159萬3000元。

藍田書院慈善功德會24日辦理115年度國中清寒優秀學生獎學金暨高中清寒學生午餐補助發放活動，由該會主任委員張振昌、會長吳彩淑共同主持，縣長許淑華親自出席致贈感謝狀，包括縣議員林儒暘、南投市長張嘉哲，及各受贈高中及國中校長均親自到場為學生加油打氣。

▲藍田書院頒發清寒優秀學生獎學金，南投縣長許淑華頒發感謝狀。（圖／南投縣政府提供）

張振昌表示，藍田書院慈善功德會成立已有25年，平時除弱勢救濟、喪葬補助等濟世慈善救助工作，每年也都會頒發清寒優秀學生獎學金，對全縣學生持續表達鼓勵、關懷與支持。

▲藍田書院頒發清寒優秀學生獎學金，南投縣長許淑華頒發感謝狀。（圖／南投縣政府提供）

許淑華致詞時表示，學習之路不易，特別是資源相對不足的孩子，更需要社會各界的鼓勵與協助；藍田書院長期深耕在地文化與教育推廣，不僅致力於宗教信仰扎根，也積極推動文學、書法等傳統藝術與人文素養的培育，並成立慈善功德會，長期從事社會慈善救助並持續關懷弱勢家庭學子，以實際行動支持教育發展，讓更多努力向學的孩子被看見。

許淑華也指出，縣府近年亦持續加碼教育相關補助政策，無論是鼓勵在地就學或提供海外遊學機會，相關經費皆逐年提升，並推出更多創新方案、協助學生多元發展，希望眾人都能善加利用各項資源，共同為下一代打造更完善的學習環境。

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