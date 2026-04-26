食客負評批「小孩鬼叫」！高雄店家霸氣：幫媽媽扛一星頂得住

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

高雄一間早午餐店「蘇蘇食作」近日收到一星負評，原因是有顧客不滿店家放任其他客人的孩子在店內哭鬧，影響用餐體驗。不過業者事後發文還原，強調當時只是小小孩正常抒發情緒，媽媽也已盡力安撫，並非放任不管。老闆也霸氣表示，若只是因為討厭小孩就給負評，「一顆星我吃過很多顆，再幫這個媽媽多扛一顆不要緊。」

蘇蘇食作在社群平台發文指出，當天是3名媽媽各自帶小孩到店裡用餐，三位孩子年紀都還在坐兒童椅的階段。對方從中午12時入座到下午1時許，過程中都正常吃飯、交談。直到後來一名約1、2歲的小小孩突然哭鬧，媽媽也已經盡力安撫，並非完全不處理。

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業者表示，他已經看到媽媽也盡力在安撫了，「請問你是希望店家怎麼做？把這對母子趕出去嗎？就因為一個還不知道怎麼用言語表達孩子在正常抒發他的情緒？」

店家挺家長「在台灣養孩子變這麼可怕？」

店家說，有時候到店裡幫忙，會看到一些父母帶著小孩吃飯從頭到尾一副戰戰兢兢，深怕孩子有個動靜，會招來其他客人的側目，「從什麼時候在台灣養育孩子變成一件這麼可怕的事？」他認為，小小孩本來就還不懂得用語言表達情緒，有時會因為莫名原因突然崩潰，這只是再普通不過的育兒情境，店家的態度就是盡量包容。

業者強調，若是不合理的孩童吵鬧，或是在店內跑跳影響安全，當然需要規範，「但今天就很明顯只是你個人討厭小孩而已，一顆星我吃過很多顆，再幫這個媽媽多扛一顆不要緊的我還頂得住。」至於顧客同時批評餐點普通，業者則回應，「你花錢你最大，我無FㄩㄈK說。」

貼文一出，網友們紛紛大讚，「真的要給大大的讚，因為自己也是有孩子的家長，真的非常擔心孩子在外面失控」、「真的大力要給老闆一個讚」、「謝謝蘇蘇說出所有媽媽的心聲，有時候孩子是我們無法控制的，已盡力安撫的情況，還會被公審是現在的社會常態，但有時候餐廳吵雜的都是大人高聲闊論卻無人敢制止。」