台團甘肅翻車！苗栗龍騰所長妻弟亡　縣府啟動跨域救援全力協助

▲苗栗縣長鍾東錦上午出席活動仍持續致電關心進度。（圖／苗栗縣政府）

記者莊智勝／苗栗報導

苗栗縣警察局龍騰派出所潘姓所長，日前利用休假與親友赴中國大陸甘肅省旅遊，不料24日下午搭乘景區接駁電動車時，車輛疑似轉彎不慎發生側翻事故。這起意外共造成12人受傷，其中潘所長的妻弟不幸罹難死亡。苗栗縣長鍾東錦獲悉後，立即啟動跨域救援機制，全面協助傷者與家屬返台。

據了解，潘姓所長此次是依規定報准，與妻子及親友共30人透過旅行社組成親友團，赴陸進行為期12天的旅遊（4月20日至5月1日）。24日下午，一行人於甘肅甘南州景區搭乘電動接駁車，卻意外發生翻覆。事故發生後，鍾東錦縣長連夜透過省台辦、台企聯等管道，於第一時間與潘所長取得聯繫，並掌握最新情況。

鍾東錦今（26日）上午出席活動時仍心繫此事，持續致電關心進度。目前最新狀況顯示，12名傷者中，已有10人傷勢輕微出院，另有2人仍留院觀察，家屬已有2人趕抵甘肅照料。鍾縣長已指示副秘書長許滿顯主責，對接陸委會、海基會及台商組織，確保官方與民間管道暢通，縣府亦透過湖北省台辦管道對接甘肅省台辦，爭取縮短行政流程，讓親友團儘早平安返台。

鍾縣長特別感謝黃明智董事長透過「全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）」迅速協調當地台商就近照應，展現兩岸「生命至上」的互助精神。他強調，縣府會作為鄉親最強大的後盾，除落實跨域救援機制，未來也將持續強化旅遊安全與保險配套，確保縣民「開心地出遊，平安地回家」。