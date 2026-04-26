支持蔣萬安連任？　柯文哲：他到現在連對手在哪都不知道

▲柯文哲出席「跳跳城堡 親子手作童樂會」。（圖／記者劉耿豪攝）

記者蘇靖宸／台北報導

台北市長蔣萬安爭取連任。媒體今（26日）詢問民眾黨創黨主席柯文哲是否支持蔣連任？柯未直接回應，僅說「我看蔣萬安到現在為止連對手在哪裡都還不知道」，所以他覺得目前台北市長的選情算單純、比較簡單。至於雙北小雞的狀況，民眾黨主席黃國昌說，「其實我覺得台灣民眾黨在雙北的選情我是很樂觀」， 面對2026年選戰，民眾黨會以負責任的政見、清晰的理念、團隊作戰的方式來爭取支持。

民眾黨松山、信義議員擬參選人許甫26日下午在信義區景勤一號公園舉辦「跳跳城堡 親子手作童樂會」，柯文哲、黃國昌、台北市議員張志豪、林珍羽、黃瀞瑩、陳宥丞、台北市議員參選人吳怡萱，國民黨立委徐巧芯也受邀到場，展現「藍白合」氣勢。

在媒體聯訪時，對於是否支持蔣萬安連任台北市長？白營在台北市六隻「小雞」，會希望蔣萬安幫他們站台外，你也幫忙藍營小雞站台嗎？柯文哲回應，台北的選情到目前為止還算穩定，因為民進黨到底要派誰選？「我看蔣萬安到現在為止連對手在哪裡都還不知道」，所以他覺得目前台北市長的選情算單純、比較簡單。

柯文哲說，民眾黨在台北市每一個選區只有提名一人，所以選情也相對簡單，凡是支持民眾黨，不管是支持柯文哲、支持黃國昌，就集中投票，這大概是目前的選戰策略，原則上還是先拉抬自己的議員候選人，這是最重要的目標，希望這6名議員參選人都可以全部選上。

對於目前評估的雙北選情，黃國昌說，「其實我覺得台灣民眾黨在雙北的選情我是很樂觀」， 因為「民眾新北隊」跟「民眾台北隊」陣容非常堅強，未來面對2026年選戰，民眾黨還是會以負責任的政見、清晰的理念、團隊作戰的方式，來爭取最多市民朋友的支持。

▲柯文哲、黃國昌、徐巧芯出席「跳跳城堡 親子手作童樂會」。（圖／記者劉耿豪攝）

有關徐巧芯站台方面，許甫表示，在選舉時會有很多朋友的支持或幫忙，徐跟她認識十幾年，也是南松山跟信義的立委，所以她說今天這個親子活動很有意義，她當然會來。許甫說，有時候政治上多一點朋友，大家互相的合作，然後互相的溝通，然後互相的幫忙，這個他覺得都很正常。

徐巧芯受訪時表示，藍白合下，彼此對於政黨、願景有同樣的想法，但回到選舉上，她希望國民黨在松山信義選區能5席全上、蔣萬安高票連任，所以新人無論李明璇或許原榮，有任何需要她幫忙的地方，無論站台、車掃等，她一定都會全力以赴。