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旭山動物園職員認「焚化爐燒屍」數小時！　妻生前曾求助遭恐嚇

記者張方瑀／綜合報導

日本北海道知名的「旭山動物園」爆出驚悚命案！一名任職於園內的30多歲男性職員日前向警方供稱，他將失蹤妻子的遺體棄置於園內的焚化爐，並花費數小時焚燒滅跡。警方於今（26）日早晨正式對該男子的住處展開搜索，目前正在室內尋找相關證物。

認了將妻丟入焚化爐　男職員供稱：花了數小時焚燒

綜合日媒報導，這名任職於旭川市旭山動物園的30多歲男性職員，因涉嫌棄屍遭到警方任意偵查。該名男子的妻子自今年3月底失蹤，至今音訊全無。

男子在面對警方調查時供稱，他將妻子的遺體棄置於園內的焚化爐中，且為了毀屍滅跡，更進一步坦承「花了數小時的時間焚燒」。

警方搜查人員於26日早晨正式進入該男子的住處進行搜索，希望能從室內找到更多關鍵證物與相關證據，目前搜索行動仍持續進行中。

妻生前曾傳訊求救！疑遭丈夫恐嚇：我很害怕

隨著調查深入，案情有了最新進展。根據辦案人員透露，該名30多歲的妻子自上個月下旬失蹤前，疑似曾向身邊的相關人士求助。調查發現，妻子曾透過手機傳送訊息給友人，內容明確提到「我正受到丈夫的恐嚇」，顯示兩人的關係在案發前已極度惡化。

曾暗示殺害妻子　現場勘驗尚未發現遺體

儘管該名男職員在偵訊過程中，曾說出暗示自己殺害妻子的證詞，但案情仍有諸多疑點。警方日前已針對旭山動物園內的焚化爐及相關現場進行大規模勘驗，但截至目前為止，尚未在現場發現任何屬於妻子的遺體殘骸或相關證據。

警方表示，目前正針對男子的說法進行審慎調查，以釐清確切的犯案細節與遺體下落。

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