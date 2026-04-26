黃偉哲出席浴佛園遊會　攜手佛光山祈福傳善念

▲台南市長黃偉哲出席浴佛園遊會，與市府團隊共同祈福。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

佛光山南台別院26日於台南市政府二樓中庭廣場舉辦「傳燈六十 百年仰望」慶祝佛誕節浴佛園遊會暨戶外親子創意寫生比賽，現場湧入大批市民與親子家庭參與，氣氛溫馨熱絡。

台南市長黃偉哲受邀出席「迎太子」儀式，並與副市長姜淋煌及市府團隊一同浴佛、獻花，為台南及台灣祈福，祈願社會祥和、國泰民安。

黃偉哲市長表示，很榮幸以虔誠的心參與佛光山60週年浴佛園遊會，佛光山長年深耕宗教與公益，是台南重要的善的力量來源，不僅淨化人心，也持續為社會注入正向能量。此次活動融合宗教儀式與親子創作，讓市府空間化身為一處充滿法喜的公共場域，令人印象深刻。

黃偉哲市長指出，市府未來也將持續與佛光山深化合作，在公益與關懷行動上攜手前行，感謝南台別院住持滿舟法師及師兄師姐長期投入社會服務，每逢災害或重大事件，總是第一時間提供協助與關懷，讓善的力量在城市中持續流動。

佛光山台南區總住持滿舟法師表示，感謝市府提供場地支持，活動已連續三年於市政府舉辦，象徵將「清淨」與慈悲精神從寺院帶入社會，讓更多民眾在日常生活中感受信仰的力量。



市府表示，本次活動除莊嚴的浴佛儀式外，也設有親子創意寫生比賽，讓孩子們透過畫筆表達心中的世界，增添童趣與活力；現場更規劃素食園遊會與文創手作體驗，推廣蔬食文化與環保理念，讓參與民眾在祈福之餘，也能實踐愛護地球的生活方式。



在香花與笑聲交織的午後，這場活動不只是宗教儀式，更像是一場溫柔的提醒——善念不需要聲張，但可以被一點一滴地傳遞下去。