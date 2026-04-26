穿越童畫門！台南麻豆177名學子展820件作品　少年創作靈魂全開

▲台南市麻豆區國中小美術班成果展登場，177名學生展出820件作品。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市114學年度麻豆區國中小美術藝術才能班成果展正式登場，以「穿越童畫門，少年回魂喔！」為主軸，集結177名學生、共計820件作品，展現長年深耕藝術教育的豐碩成果。首波由麻豆國小103名學生、逾700件作品，自4月26日起至5月13日於麻豆國小開文圖書館3樓文心藝廊展出。

接續麻豆國中74名學生120件作品，將於5月23日至6月3日在麻豆文化館1樓登場，邀請民眾走進展場，一同感受孩子們的創作能量。

市長黃偉哲表示，藝術創作不是終點，而是一段持續生成的過程。對學生而言，藝術不只是技巧的展現，更是理解世界與回應時代的重要方式。此次成果展象徵學生從學習累積邁向自我轉化，逐步建立個人觀點與創作語言，也讓外界看見麻豆深厚人文底蘊與生活觀察所交織出的多元創作樣貌。

教育局長鄭新輝指出，麻豆區國中小美術藝才班成立已逾30年，長期培養學生美感素養與藝術鑑賞能力，成果亮眼。在114學年度全國學生美術比賽中，麻豆國小共有7名學生獲獎，涵蓋漫畫類甲等及多項佳作；台南市學生美術比賽亦有26名學生獲獎，表現優異。麻豆國中則由林恩語、王馨妤分別於全國賽中獲得水墨畫與書法類佳作，展現穩定創作實力。

麻豆國小校長李貞儀表示，本次展覽以「穿越童畫門」為主題，象徵學生跨越成長門檻，邁向蛻變的重要階段。展出作品運用複合媒材，透過木板質感與鮮明色彩，呈現穿梭現實與幻想的視覺語彙。此外，展區規劃金屬拼貼「敲敲打打玩藝術」、版畫創作「萬花筒」及捏塑作品「玩水趣」等，展現學生豐富的媒材應用與創意思維。

麻豆國中校長曾鼎育指出，今年為美術班第25屆成果展，以「少年ㄟ，回魂喔！」為題，回應當代3C與網路環境對生活的影響，引導學生重新凝視真實世界。展覽結合畢業生創作及七、八年級課堂成果，議題多元、媒材豐富，呈現學生對自我與社會的觀察與反思，也展現藝術教育中「敢想、敢做、敢表達」的核心價值。