　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

防李貞秀爭議　陸委會核釋：交完除籍證明才算設籍台灣

▲▼民眾黨立委李貞秀開撕黨主席黃國昌、立院黨團主任陳智菡風波未平，今日李貞秀立委辦公室前再度開砲怒轟黃國昌陳智菡。（圖／記者湯興漢攝）

▲李貞秀的立委資格曾引起爭議。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡紹堅／台北報導

陸配李貞秀先前因戶籍問題引起立委資格爭議。陸委會16日核釋《兩岸條例》第21條規定中的「在台灣地區設有戶籍滿十年」，強調大陸人民經許可在台定居設籍的起算點，應自當事人完成繳附喪失原籍證明之日為起始日。

根據行政院16日公報，陸委會指出，《兩岸條例》第21條規定所稱「在台灣地區設有戶籍滿十年」，應指中國大陸人民經許可在台定居設籍，並依規定完成繳附喪失中國大陸戶籍證明予主管機關（下稱繳附喪失原籍證明）後屆滿十年，其起算時點應自當事人向主管機關完成繳附喪失原籍證明之日為始日。

▼陸委會主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會主委邱垂正，副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會提到，考量依兩岸條例第17條第5項第3款明定，長期居留者申請在台定居應「提出喪失原籍證明」，及大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法規定，中國大陸人民申請定居而未完成繳附喪失原籍證明者，撤銷其定居許可，均對當事人轉換身分定有明文。

陸委會續指，其次，倘當事人未完成註銷中國大陸戶籍，依兩岸條例第2條第4款、第9條之1規定，仍屬中國大陸人民。

陸委會還說，故如未向主管機關提出喪失原籍證明文件前，因尚兼具中國大陸人民身分，自無從解釋其已完成兩岸身分轉換，在身分轉換過渡期間依法無從主張已具有完整且穩定之台灣人民身分並享有相關權利。

陸委會強調，為確保中國大陸人民確實依法完成身分轉換程序從而取得台灣人民身分、維護兩岸單一身分制度及兩岸人員交流往來安全，爰核釋如上。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 0 9906 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／府後街26歲男中彈　槍手逃逸中
曝心中民進黨「3縣市黃金陣容」　柯文哲：派沈伯洋是沒其他人嗎
張凌赫受傷？「走路一瘸一拐」畫面瘋傳　工作人員曝現況
王俐人20年前「全裸寫真」曝！　戰男優為吸金主

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

泡泡瑪特推出Labubu冰箱　已有3千多人預約

防李貞秀爭議　陸委會核釋：交完除籍證明才算設籍台灣

最新/台團翻車12人留下善後其餘旅客續行　甘肅台辦副主任火速赴現場

「媽！我出不去了」　山東男失火隧道救人：為了女兒要活著

快訊／台灣團甘肅翻車釀1死　國台辦發聲：積極協助善後、調查事故原因

DeepSeek-V4發布　陸媒：最大意義國產算力替代

中國羽協主席傳被帶走調查！麟洋金牌戰坐場邊激動歡呼

香港立法會「五年規劃」小組　分為6組別

美日不爽？陸052D驅逐艦赴「西太實戰演訓」　陸學者：合法合規

賣鋼管送「特殊服務」！女業務5分21秒畫面流出　網驚呼：太會玩

北車大廳隨機攻擊3歲女童！　遭「狠踹多腳」重摔…父心碎：他還在笑

16秒畫面曝光！　美軍空襲涉嫌運毒船...累積182死

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

賴清德出訪行程受阻！　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

石崇良批柯夜訪新光「不好的示範」！　已請醫院不要追究貼文者

北車隨機攻擊！3歲女童用餐遭「狠踹多腳」重摔　父心碎：他還在笑

恐怖畫面曝！北車男尾隨菲籍女童　踢倒猛踩多次…旁人抱走還想追

蔣萬安、沈伯洋今首度同框！　雙帥「0互動」一左一右伴蕭美琴參拜

惡男北車大廳踹菲律賓女童肚子！倒地還狂踩背　殺人未遂罪送辦

冷氣壞掉開車窗吹風！4台中男手癢掃射鋼珠　車窗打成蜘蛛網

泡泡瑪特推出Labubu冰箱　已有3千多人預約

防李貞秀爭議　陸委會核釋：交完除籍證明才算設籍台灣

最新/台團翻車12人留下善後其餘旅客續行　甘肅台辦副主任火速赴現場

「媽！我出不去了」　山東男失火隧道救人：為了女兒要活著

快訊／台灣團甘肅翻車釀1死　國台辦發聲：積極協助善後、調查事故原因

DeepSeek-V4發布　陸媒：最大意義國產算力替代

中國羽協主席傳被帶走調查！麟洋金牌戰坐場邊激動歡呼

香港立法會「五年規劃」小組　分為6組別

美日不爽？陸052D驅逐艦赴「西太實戰演訓」　陸學者：合法合規

賣鋼管送「特殊服務」！女業務5分21秒畫面流出　網驚呼：太會玩

《許我耀眼》30歲女星結婚！　趙露思全程見證「公主抱」告白閨蜜

旭山動物園職員認「焚化爐燒屍」數小時！　妻生前曾求助遭恐嚇

游泳好累！二汪頭饋小船「睡到漂走」　看見媽還在又躺回去

輝達挫咧等？《大賣空》本尊重押半導體「這時間」崩盤

斷食不是善終　研究揭「每天1瓶點滴」最舒服

快訊／台中地院後方傳槍響！1男中彈送醫　槍手逃逸中

蘇永康高雄首唱隔空獻曲周蕙！　突公開「手機私密照」全場融化

泡泡瑪特推出Labubu冰箱　已有3千多人預約

台北4坪套房「租金3.1萬」　台大生傻眼：半價能在A7住8坪

觀望林口預售屋1年「房價停滯」憂買在高點！網1原因喊：可以買

隊友壓力大到哭..蕭薔怒了　重話「把眼淚當武器，我瞧不起」

大陸熱門新聞

每天穿襪子睡覺！　26歲陸女「腳趾甲變千層糕」

陸客自由行　羅文嘉：去年2月就發函對岸

被閨蜜激勵瘦下來像楊冪！她狂甩21公斤成女神

賣鋼管送「特殊服務」！網驚呼：太會玩

中國羽協主席傳落馬！麟洋金牌戰曾露臉

快訊／台灣團甘肅翻車釀1死　國台辦發聲：積極協助善後、調查事故原因

最新/台團翻車12人留下善後其餘旅客續行　甘肅台辦副主任火速赴現場

台灣團甘肅翻車1死12傷　陸委會：全力協助

機器人表演突熊抱學生妹Coser不放 工作人員急上前拉開

邱垂正：「中華民族偉大復興」就是要完成統一

陸8歲男童爬山挖野菜突伸手一指「山下有黃金」 比對後真有金礦

美日不爽？陸052D驅逐艦赴「西太實戰演訓」

台灣團甘肅翻車　海基會證實：1死12傷

陸男子當騎手拼命接單還百萬債務 「要錢不要命」平台強制下線240次

更多熱門

相關新聞

快訊／台灣團甘肅翻車釀1死　國台辦發聲：積極協助善後、調查事故原因

快訊／台灣團甘肅翻車釀1死　國台辦發聲：積極協助善後、調查事故原因

台灣旅行團24日在甘肅省甘加秘境景區發生車輛翻覆意外，造成1死12傷。大陸國台辦表示，目前12名受傷患者中3人留院繼續治療，9人離院返回飯店，有關方面將積極協助遇難台胞家屬處理善後事宜，對傷員提供必要協助，有關部門正在依法依規調查事故原因。

邱垂正：「中華民族偉大復興」就是要完成統一

邱垂正：「中華民族偉大復興」就是要完成統一

邱垂正：中共一手硬一手軟

邱垂正：中共一手硬一手軟

陸要求恢復兩岸航點　梁文傑：日韓線較有賺頭

陸要求恢復兩岸航點　梁文傑：日韓線較有賺頭

李貞秀告中選會公告遞補無效　吳容輝：凡事總有因果

李貞秀告中選會公告遞補無效　吳容輝：凡事總有因果

關鍵字：

陸委會李貞秀邱垂正陸配立委

讀者迴響

熱門新聞

王俐人「上空」任男優撫摸

王俐人進入SWAG腿全開了　左胸疑露點網友全嗨

川普宣布「取消停火談判」！

22歲美女代課師被捕！放學後與多位學生不倫

王俐人超巨上圍噴鼻血！進軍SWAG前再放送

安宰賢被斷「這輩子妻無子」淚崩了

LINE宣布「1實用功能」要掰了！　倒數最後兩天

把握好天氣！　下波「全台溼答答」

開除總教練！紅襪接任人選出爐

王俐人SWAG大解放！首場戰積破紀錄「抖內數字曝光」

「TOYOTA全新轎跑直擊」空間比Camry更大

每天穿襪子睡覺！　26歲陸女「腳趾甲變千層糕」

哪個國家「不會想去第二次？」　一票選它

曾沛慈神級唱功震撼陸網！耳麥故障照奪冠

嗆聲吃到隔夜飯　被老闆砍到命危

更多

最夯影音

更多
北車大廳隨機攻擊3歲女童！　遭「狠踹多腳」重摔…父心碎：他還在笑

北車大廳隨機攻擊3歲女童！　遭「狠踹多腳」重摔…父心碎：他還在笑
16秒畫面曝光！　美軍空襲涉嫌運毒船...累積182死

16秒畫面曝光！　美軍空襲涉嫌運毒船...累積182死

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

賴清德出訪行程受阻！　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

賴清德出訪行程受阻！　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

石崇良批柯夜訪新光「不好的示範」！　已請醫院不要追究貼文者

石崇良批柯夜訪新光「不好的示範」！　已請醫院不要追究貼文者

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面