曝心中民進黨「黃金陣容」　柯文哲：派沈伯洋選北市是沒其他人嗎？

▲柯文哲26日替許甫舉辦的活動站台。（圖／民眾黨提供）

記者蘇靖宸／台北報導

民進黨尚未確定台北市人選，傳擬徵召不分區立委沈伯洋，且沈換髮型後，網路頓時湧現不少沈選贏台北市長蔣萬安的聲音。對此，台北市前市長柯文哲今（26日）表示，確定嗎？民進黨是沒有其他人可以派嗎？柯文哲也譏諷，他心目中民進黨的黃金組合，「台北沈伯洋、桃園王義川」，以及前立委陳柏惟選台中市長。

民眾黨松山、信義議員擬參選人許甫26日下午在信義區景勤一號公園舉辦「跳跳城堡 親子手作童樂會」，柯文哲、民眾黨主席黃國昌、台北市議員張志豪、林珍羽、黃瀞瑩、陳宥丞、台北市議員參選人吳怡萱，國民黨立委徐巧芯也受邀到場，展現「藍白合」氣勢。

對於民進黨可能提名沈伯洋參選台北市長，柯文哲會前受訪表示，他心目中民進黨的黃金組合，「台北沈伯洋、桃園王義川，還有哪裡？他們人才濟濟。3Q 應該選台中（市長）」，非常渴望民進黨派出「黃金陣容」。黃國昌聽聞後也說，「我覺得柯主席剛講得非常好，我沒有什麼要補充」。

記者追問柯文哲，你覺得蔣萬安會輸沈伯洋嗎？柯文哲回應，「不要引誘我講危險發言」，許甫幹過主播，馬上就知道說這問題，他會忍不住要講什麼。但柯文哲仍說，民進黨真的要派沈伯洋嗎？「Are you sure? 確定嗎？」太精彩了，民進黨是沒有其他人可以派嗎？真的要這樣幹嗎？