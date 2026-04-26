夾娃娃機變賭博機！保夾+刮刮樂吸客　基隆男改裝機台下場曝

▲保夾破千還送刮刮樂，基隆男涉賭博遭起訴。（圖／示意照與本案無關／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名邵姓男子經營選物販賣機（俗稱夾娃娃機），涉嫌違規改裝機台、提高保證取物金額並結合抽獎機制，除提高保證取物金額逾法定990元，還結合刮刮樂抽獎機制，遭檢警認定已轉變為具賭博性質的電子遊戲機。基隆地檢署近日偵結，依違反《電子遊戲場業管理條例》及刑法賭博罪嫌，對邵男提起公訴，並建請法院宣告沒入查扣機台。

檢警調查指出，基隆市產發處於2025年1月及3月兩度查獲邵男經營的夾娃娃機台有多項違規情形，包括改裝抓爪為磁吸裝置、設置彈床影響物品掉落、於出物口加裝障礙物，以及加裝骰子台等。此外，機台還被修改為不同投幣幣值，並結合「夾物換刮刮樂抽獎」機制，甚至將保證取物金額提高至超過法定上限990元。

警方後續於2025年10月再度查獲類似違規情形，認定該批機台經改裝後已具高度隨機性與射倖性，形同賭博機具，當場查扣共22台機台，並將邵男移送法辦。

檢方指出，合法的選物販賣機應符合「對價取物」原則，包含保證取物金額須合理、商品價值與投入成本相當，且不得涉及射倖性。若業者擅自改裝機台結構或變更運作方式，應依法重新申請檢驗與評鑑分類，不得沿用原本非電子遊戲機的認定。

檢方強調，是否屬電子遊戲機，不能僅以是否具備「保證取物功能」判斷，而應綜合實際營運方式與遊戲設計。一旦機台因改裝而使結果取決於不確定因素，讓消費者以運氣決定輸贏，即屬射倖性與投機性，已偏離選物販賣機本質。

基隆地檢署認定，邵男未取得電子遊戲場業營業級別證，卻實際經營具賭博性質的電子遊戲機，已違反相關法規；且其行為同時涉及刑法賭博財物罪。檢方考量其一行為觸犯數罪，依法從重以非法經營電子遊戲場業罪起訴，並請求法院宣告沒入扣押機台。