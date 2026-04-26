模範教師變槍手？　美媒：他已承認目標是「川普政府官員」

▲白宮晚宴25日晚間發生槍擊案。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國白宮晚宴槍擊案31歲槍手艾倫（Cole Thomas Allen）已在現場被捕。根據美媒披露，他是畢業於加州理工學院（Caltech）的高材生，曾獲選補習機構的「本月模範教師」，並且已承認犯案目標為「川普政府官員」。

發生什麼事？

艾倫25日晚間持霰彈槍、手槍及多把刀械，試圖闖入華府希爾頓飯店（Washington Hilton Hotel）晚宴現場外的安檢站，與特勤人員交火。現場爆出槍響後，總統川普夫婦、副總統范斯、國務卿盧比歐等內閣官員，在維安人員護送下緊急撤離，另外還有大量賓客，所幸無人傷亡。

這次槍擊事件發生5至8聲槍響，槍手未被子彈擊中，但在現場被壓制上銬後，仍被送醫評估。這場交火也造成一名特勤局探員中彈，所幸他身穿防彈背心、並無大礙。

▲▼31歲槍手艾倫據悉曾任職補習機構，還曾獲選本月模範教師。（圖／翻攝X）

槍手是誰？動機是什麼？

2名執法部門消息人士向CBS證實，艾倫案發前任職於加州托倫斯市（Torrance）補習機構C2 Education，2024年12月曾獲頒「本月模範教師」，但目前尚不清楚他是否仍在該機構工作。加州理工學院則在一封電子郵件中證實，槍手2017年畢業於該校。

不過官員們表示，他完全沒有犯罪前科，也不曾進入執法機關的監控名單。

當局尚未公布嫌犯可能動機，但CBS引述2名消息人士透露，槍手落網後已向執法人員坦承，他想要射殺川普政府官員。

▼槍擊發生前，川普與夫人梅蘭妮亞坐在晚宴主桌。（圖／達志影像／美聯社）



最快27日出庭 罪名可能追加

華府警察局代理局長卡羅（Jeff Carroll）在深夜記者會中指出，艾倫疑似是飯店房客，其入住房間已被警方封鎖搜查，他在加州的住處也正接受搜索，「目前看來，他似乎是一名單獨行為者，單獨作案的槍手。」

華府聯邦檢察總長皮羅（Jeanine Pirro）宣布，艾倫將面臨「在暴力犯罪中使用槍械」及「使用危險武器襲擊聯邦官員」2項罪名，隨著調查進行可能還會追加更多罪名，預計最快27日出庭受審，「根據我們目前掌握的資訊，此人很明顯意圖造成最大程度的傷害與破壞。」