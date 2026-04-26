紙也能蓋一座城！　台南生活美學館《紙製城市》開幕共築想像地景

▲《紙製城市》展覽開幕，學生與建築師共同打造紙構城市。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國立台南生活美學館26日上午10時於第二展覽室舉辦《紙製城市》展覽開幕，由馬來西亞建築師鄭志榮與中原大學建築系教授陳宣誠領軍，攜手12名建築系學生及60名台南國中、小學生，共同以紙材構築一座充滿想像力的城市，將建築從專業領域延伸為人人可參與的公共藝術行動。

本次《紙製城市》展覽以「城市」為文化載體，透過低門檻且高可塑性的紙材，引導學生從實作中理解空間、結構與環境之間的關係。參與者不再只是空間的使用者，而是轉變為創造者，從動手建構的過程中，重新認識城市與生活之間的連結。

策展核心由INTODESIGN Lab創辦人鄭志榮與長期研究建築與身體關係的陳宣誠教授共同發起，強調從身體感出發，重新思考建築尺度與人之間的關係。透過與學生、藝術家及在地社群合作，讓建築回到最純粹的本質——回應人與環境的互動。

館長黃瓊瑩表示，生活美學館致力打造青少年育成基地，持續推動跨領域藝術體驗與創作發表，《紙製城市》正是結合文化近用、空間教育與公共參與的重要實踐，讓青少年在觀察與合作中培養對生活環境的關注與想像力。

開幕活動也融入音樂與跨域藝術對話，邀請台語饒舌歌手阿雞GLOJ以展覽概念創作演出，節奏與語言交織出另一種城市樣貌；同時規劃「奇幻拼布創作分享」，由纖維藝術家劉棟分享「以布作畫」的創作歷程，並由國家文藝獎得主吳瑪悧主持，與國立台灣美術館前館長廖仁義及高雄師範大學物理系教授郭榮升展開跨領域對談，激盪藝術與科學的火花。