「妳屁股很漂亮」　正妹板橋暗巷遭摸臀路邊痛哭！變態男落網

▲性騷擾示意圖。(圖／取自網路)

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區重慶路巷弄今（26日）凌晨發生一起性騷案，一名女子返家途中遭陌生男子尾隨並伸手摸臀，對方甚至出言輕薄「你的屁股很漂亮餒」。被害人受驚後在路邊崩潰大哭，隨即報警並在社群平台Threads徵求行車紀錄器。板橋警方獲報後調閱周邊監視器，短短4小時內便將涉案的32歲鄭姓男子通知到案。

今天凌晨12時許，被害女子當時獨自步行板橋區重慶路245巷附近，一名身形高瘦、戴眼鏡並穿著淺灰色上衣的男子悄悄靠近，趁女子不備時出手撫摸她的臀部，更以台語語帶輕薄地說「你的屁股很漂亮餒」。

被害人事後驚魂未定，在路邊樓梯崩潰痛哭，隨即在社群平台Threads貼文尋求目擊影像。她憤怒表示：「我在路邊被陌生人摸屁股！還說我的屁股很漂亮，超級爆幹噁！」字裡行間透露出極大的恐懼與憤慨。

板橋警分局接獲報案後立即展開調查，經調閱相關監視器鎖定嫌犯逃逸路線與特徵。凌晨4時許成功鎖定涉案的32歲鄭姓男子，並通知他到案說明。鄭男到案後對犯行供認不諱。他向警方供稱，當時見到被害女子很漂亮、身材又好，一時衝動才會尾隨並出手摸臀騷擾，警訊後依性騷擾防治法，將鄭男函送新北地檢署偵辦。