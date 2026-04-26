送托4天就出事！保母狠搖男嬰害「腦、眼出血」　賠55萬換免囚

▲嬰兒哭鬧示意圖，非當事案件。（圖／取自Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名擁有證照的資深蕭姓保母，竟只因一名剛出生8個月的男嬰哭鬧不止，竟將無辜男嬰當成「手搖飲」劇烈晃動，甚至導致男嬰頭部撞擊硬物，造成顱骨骨折、雙眼視網膜嚴重出血，橋頭地院審理後，考量蕭女賠償55萬元達成和解，依傷害罪判刑1年8月、緩刑5年。

判決指出，全案發生在去年12月，家長原以為找資深保母能安心上班，沒想到男嬰才送托短短4天，蕭女就因為男嬰哭鬧不止，徹底斷線「崩潰」，她竟用雙手環抱男嬰，使勁來回猛烈搖晃，男嬰脆弱的頭部在過程中撞擊鈍物，當場陷入昏迷前兆。

直到蕭女餵奶發現男嬰噴射狀吐奶，才驚覺代誌大條，趕緊通知家長送醫，醫師診斷後發現男嬰不僅左腦出血，更有雙側頂骨、枕骨骨折，甚至連雙眼視網膜都廣泛性嚴重視網膜出血，慘況目不忍睹。

家長心疼不已報警抓了蕭女，法庭上，蕭女低頭認罪，辯稱是因為情緒不穩、急著安撫才「失手」重搖；但醫師出庭作證打臉，指出男嬰出現「線性骨折」，絕對是遭受猛烈撞擊所致；而視網膜出血則是典型的「嬰兒搖晃症候群」，必須是極大力道前後擺盪才會造成。

法官認定蕭女對嬰兒施暴，但審酌她已與家長達成55萬元賠償協議，並已開始付錢，認定她有悔意，因此依成年人對兒童犯傷害罪處有期徒刑1年8月，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，及接受5場次之法治教育課程，全案可上訴。