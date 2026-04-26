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川普記者晚宴遇槍擊　南韓總統李在明溫暖慰問：譴責政治暴力！

▲▼美國總統川普稱讚南韓總統李在明，「很聰明」。（圖／路透）

▲美國總統川普曾稱讚南韓總統李在明「很聰明」。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普於當地時間25日，首度以現任國家元首身分，前往位於華府的希爾頓飯店，出席白宮記者聯誼晚宴，豈料現場卻槍聲大作，幸好川普平安無事，也未傳出其他人員傷亡。對此，南韓總統李在明稍早透過社群平台X發文談及此事，表示嚴正譴責政治暴力。

針對川普再度遇上槍擊事件，李在明今（26）日下午透過X以韓文、英文雙語發文表達慰問，「對於今天在白宮記者晚宴所發生的暴力事件，我難掩心中激動且震驚的情緒。無論如何，該場合保障了言論自由，能與媒體進行溝通，如今卻發生這種事件，我感到相當遺憾。」

對於川普與梅蘭妮亞夫婦在這場槍擊中逃過一劫，李在明表示內心感到相當欣慰，向美國民眾傳達問候，「政治暴力是破壞民主主義基礎的重大威脅，無論是何種理由都無法將其正當化。對於破壞民主主義與法治主義價值的所有型態暴力行徑與極端主義，大韓民國政府將毅然決然地表示反對！」

▲▼南韓總統李在明26日下午透過X發文針對川普遇襲一事表達慰問。（圖／翻攝自X）

▲南韓總統李在明26日下午透過X發文針對川普遇襲一事表達慰問。（圖／翻攝自X）

據悉，李在明、川普過去皆有遇襲經驗。2024年1月2日，當時身為南韓最大在野黨共同民主黨黨代表的李在明，針對釜山加德島機場興建進行演講後，遭到67歲男子持刀劃破左頸靜脈，當場血流如注、倒臥在地，被直升機載往首爾大學附設醫院接受「血管重建手術」。

至於川普則是於2024年7月13日前往賓州，針對總統大選進行造勢時，遭到20歲槍手開槍，耳部中彈濺血，即便當下耳朵受傷染血，卻登台振臂高呼。

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