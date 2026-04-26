市長夫人暖心探訪關廟修繕現場　台南做工行善團職人為弱勢築希望家園

▲市長夫人劉育菁親赴關廟修繕現場，慰勞做工行善團志工。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局持續推動「希望家園」計畫，攜手「做工行善團」深入社區為弱勢家庭修繕居住環境，26日前往關廟區一處老舊平房進行改善工程。市長夫人劉育菁親自帶著餐點與飲品前往現場慰勞志工，對這群長期默默付出的職人表達高度敬意，也讓修繕現場多了一份溫暖人情味。

本次協助對象為一名80歲陳姓老先生，長年與身心障礙子女同住，房屋因歷經多次颱風侵襲，屋頂與天花板嚴重毀損，居住安全堪憂。做工行善團依專業分工逐步進場施作，今日由電氣工會接力，完成廚衛設備及室內外電線、照明等設施更新，讓老舊空間逐漸轉變為安全宜居的家。

值得一提的是，因修繕地點偏遠，餐飲業產業工會也主動支援，準備熱騰騰餐食送至現場，展現跨工會互助合作的精神，讓整體行動不只是工程，更像一場集體完成的善意接力。

現場也出現另一道特別風景，許圳與賢伉儷再度前來修繕案場，透過鏡頭記錄志工施作過程，將作為未來畫展創作素材。期盼以藝術形式呈現「做工行善團」的故事，讓更多人看見這份來自基層的力量，進一步擴散善的影響力。

勞工局長王鑫基表示，這群職人志工長期無私奉獻，以專業技能為弱勢打造遮風避雨的家園，不僅改善居住環境，更帶來心靈上的支持與希望，是台南最真實也最動人的風景。一間屋子被修好，或許只是工程進度的一行字；但對住在裡面的人來說，那是重新開始的勇氣。