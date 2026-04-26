萬人齊聚屏東潮州浴佛盛典　19國共襄盛舉展現宗教大融合

▲台灣佛教總會等單位在潮州鎮妙光禪寺盛大舉辦「聯合各宗教浴佛大典暨園遊會活動」。（圖／妙光禪寺提供）

記者陳崑福／屏東報導

慶祝佛曆2570年釋迦牟尼佛聖誕，台灣佛教總會、中華佛教比丘尼協進會及屏東縣佛教會今（26）日於屏東縣潮州鎮妙光禪寺盛大舉辦「聯合各宗教浴佛大典暨園遊會活動」。活動由台灣佛教總會理事長會常大法師、名譽理事長宏安長老尼、中華佛教比丘尼協進會理事長釋常露、屏東縣佛教會理事長釋見引共同主持，吸引來自全球19個國家、逾萬名僧侶與信眾齊聚一堂，場面莊嚴隆重。

這次活動融合宗教儀典與文化展演，由各宗教團體與文化隊伍迎佛揭開序幕，包含原住民文化藝術團、安息日會、天主教會及基督長老教會等跨宗教代表共襄盛舉，象徵彼此尊重與包容。慈明高中學生手持佛旗進場，摩耶夫人、太子聖像及六牙白象等莊嚴隊伍依序登場，增添文化意象，也讓來自世界各地的僧侶紛紛以手機記錄難得畫面，讚嘆台灣宗教多元共融的景象。

典禮中，會常大法師、內政部長劉世芳、屏東縣長周春米、前立法院長王金平等人共同叩鐘祈福，透過祈願文與供佛儀式，為世界和平、風調雨順與國泰民安祝禱。妙光禪寺內外梵音繚繞，萬人齊心的信仰力量，展現撼動人心的安定能量。

會常大法師表示，佛法強調實踐與內化，此次活動橫向連結全球宗教團體，縱向串聯不同信仰，落實不分宗教與黨派的慈悲精神。浴佛象徵洗滌心垢、回歸清淨，也期盼藉由宗教力量推動世界和平。

屏東縣長周春米指出，萬人齊聚如同幸福國度，在當前氣候與社會挑戰下，宗教成為安定人心的重要力量，並感謝在地佛教團體長期投入公益與教育。內政部長劉世芳也表示，宗教團體在災害中總是第一線付出，浴佛大典更傳遞台灣自由、多元且包容的宗教文化。

活動最後登場的園遊會熱鬧溫馨，設有文創、美食與親子體驗攤位，讓民眾在輕鬆氛圍中感受宗教文化的生活化樣貌。整體活動在莊嚴與溫暖中圓滿落幕，展現佛教關懷社會的精神，也為南台灣帶來滿滿正向能量。