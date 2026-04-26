偷拍184女如廁！法律系男大生被抓還給假密碼　誤導辦案緩刑沒了

▲台南法律系大學生偷拍被判刑。（示意圖／翻攝自pakutaso）

記者劉人豪／台南報導

台南一名男大生潛入台南某高中廁所，偷拍女生上廁所被抓包，一審判刑2年，緩刑5年。不過檢方上訴指出，男大生案發時為大學法律系學生，實乃知法犯法，且提供錯誤手機密碼誤導辦案，台南高分院撤銷原判決，改判徒刑6月。

根據判決，法律系大學生於2023年10月21日，潛入台南某高中廁所，以手持手機方式自廁所擋板下方伸出朝馬桶方向拍攝，以此方式竊錄女子如廁時身體隱私部位，女子當場發現報警處理，經警調閱廁所外及周遭路段之監視器影像畫面，持搜索票前往宿舍執行搜索，發現記憶卡內存有不含該女子在內的100多名不詳女性如廁過程影片。

法院審酌，男大生於高中內公共廁所，持手機攝錄他人如廁性影像，考量男大生持續至醫院及學校接受治療及心理諮商，並已支付10萬元賠償 ，依違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像未遂罪，處有期徒刑2年，緩刑5年，提供240小時義務勞務，及接受每次2小時性平教育課程3場次。

檢方上訴指出，男大生於案發時為大學法律系學生，實乃知法犯法，雖於2024年9月18日提供密碼2組以供數位鑑識採證還原，經輸入發現2組密碼均錯誤，詢問是否願意提供該支行動電話正確密碼，男大生說「已忘記密碼」。導致檢察事務官耗時逾1年持續對該支行動電話執行破密未果，浪費大量司法資源。

另外男大生還在2023年5月20日、21日國中教育會考期間，在學校對女子以外的184名女性拍攝如廁過程畫面，主張係被告本案犯行之犯後態度良窳或屬被告之素行，應列入被告本案犯行之從重量刑因子云云，亦不能認為有據，附此說明。

法院審酌，男大生無刑案前科符合緩刑宣告要件，但男大生本案犯行，造成女子身心發展嚴重侵害，雖與女子達成民事損害賠償調解，並已履行給付10萬元完畢，但少女並未同意原諒，非無再犯之可能，認為不宜逕給予宣告緩刑，依拍攝少年之性影像未遂罪，處有期徒刑6月。