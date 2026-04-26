女外送員「假取餐真騙餐」　台南壽司店損失1400元！手法曝光

記者林東良、葉品辰／台南報導

台南市東區驚傳外送員「假取餐真騙餐」事件，裕農路一間壽司店前(24)日晚間忙碌時段，遭一名陳姓女外送員取走價值約1400多元的餐點後離去，事後卻有另一名外送員上門欲領同一筆訂單，店家才驚覺餐點已遭騙走，無奈報警處理。

▲台南一名女外送員取餐後未按確認隨即轉單，取走1400元的餐點落跑。（圖／翻攝自社會事新聞影音)

店家指出，事發於當晚近7時，當時正值用餐尖峰，店內人手忙碌，陳女頭戴外送安全帽進店，主動報上訂單要取餐。過程中神情略顯緊張，不時張望門外，還催促店員加快速度。店家核對單號無誤後，將包含海鮮丼飯及生魚片等餐點交付，未料對方離開不久，竟有另一名外送員前來表示要領取同一筆訂單，才揭發整起騙餐情形。

業者表示，這是第一次遇到類似手法，事後調閱監視器並報警處理；另有外送員透露，近來確實出現有人未在手機上完成「確認取餐」動作，卻直接將訂單轉給他人，再趁機將餐點帶走的情況，提醒店家若條件允許，應確認外送員手機畫面，以避免損失。

警方表示，已受理店家報案，並掌握涉案陳姓女外送員身分，將通知到案說明，後續依業務侵占罪嫌函送檢方偵辦。至於平台方面，外送業者已承諾賠償店家損失，協助善後。