爆徐國勇突襲助選沈伯洋過程　秦慧珠傻眼：老實的蔣萬安危險了

▲台北市長蔣萬安、立委沈伯洋同場出席2026台北母娘文化季保民遶境嘉年華起駕儀式。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立委沈伯洋代表綠營參選台北市長的呼聲高，昨與現任市長蔣萬安在松山慈惠堂「台北母娘文化季保民遶境嘉年華起駕儀式」首度同框。國民黨台北市議員秦慧珠今（26日）透露，民進黨祕書長徐國勇親自帶著沈伯洋來，當主辦單位邀請貴賓致詞時，第一個邀請了徐國勇致詞，徐國勇講了幾句後就開始介紹沈伯洋，還未經主委單位同意，主動叫沈伯洋上來站在他身邊，要沈伯洋致詞。目睹民進黨輔選大軍的突襲動作，讓她覺得老實的蔣萬安，可能「危險了」！

秦慧珠指出，昨天慈惠堂母娘文化季的米龍開光起駕繞境活動，主辦單位邀請的主要貴賓為蔣萬安和蕭美琴副總統，但民進黨可能認為機會難得，主動向慈惠堂要求要安排沈伯洋來，而且要讓沈致詞，堂方覺得為難，怕這個宗教活動會變成沈伯洋的造勢活動，所以也安排了在地的徐巧芯立法委員致詞，而且是安排在沈伯洋立法委員之前致詞。

秦慧珠表示，但到了現場，民進黨卻發動突襲，民進黨祕書長徐國勇親自帶著沈伯洋來，當主辦單位邀請貴賓致詞時，第一個邀請了徐國勇致詞，徐國勇講了幾句後就開始介紹沈伯洋，還未經主辦單位同意，主動叫沈伯洋上來站在他身邊，要沈致詞，這一幕來得突然，於是大家坐在下面，聽台北人和母娘的信徒都十分陌生的「國安要員」沈伯洋說自己以前住在台北的那裏，跟慈惠堂淵源和跟台北市的關係。

「這一幕突襲的插曲，真讓人傻眼！」秦慧珠說，沈伯洋致詞之後，才輪到在地的徐巧芯委員致詞，然後才是蔣萬安市長致詞、蕭美琴副總統致詞。她感嘆，沈伯洋和蔣萬安的同台秀，就在這個突襲之後展開，以後怕是會越來越多！沈伯洋在蕭美琴副總統、黨祕書長徐國勇和眾多議會簇擁下出場，還搞突襲力壓蔣萬安，真讓她為老實的蔣萬安擔心，以後可能處處吃虧。