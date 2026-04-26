川普晚宴槍響　賴清德震驚關切：欣慰川普及與會者未受人身傷害

▲白宮晚宴槍擊。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

美國總統川普25日晚間出席「白宮記者協會晚宴」時，現場突傳多聲槍響後，特勤人員火速護送川普離場，他也隨即在社群平台曝光監視器畫面，並親自揭露槍手身分，是來自加州的31歲男子亞倫（Cole Thomas Allen）。對此，總統賴清德則透過社群平台X表達關切，強烈譴責任何形式的政治暴力行為。

根據川普在「真實社群」（Truth Social）發布的監視器畫面顯示，槍手在晚宴期間突然全速衝過金屬探測門，繞過多名執法人員企圖闖入核心區域；多名特勤人員見狀立即拔槍轉身，並迅速湧上前將嫌犯制伏。

川普隨後在白宮記者會中證實，亞倫當時身上攜帶了多件武器，且與特勤人員發生激烈對抗，「他從非常近的距離，用一支威力強大的槍開火。」川普表示，一名特勤官員在搏鬥過程中不幸中彈，但因為穿著防彈衣未受重傷，「那件防彈衣發揮了作用，保住了他的性命。」

對此，賴清德透過社群平台發文表示，對於白宮記者晚宴傳出槍擊事件，他感到震驚且深切關切。賴清德說，很欣慰得知川普總統及其他與會者皆未受到人身傷害，並強烈譴責任何形式的政治暴力行為。