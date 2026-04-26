川普晚宴槍響　賴清德震驚關切：欣慰川普及與會者未受人身傷害

▲白宮晚宴槍擊。（圖／達志影像／美聯社）
記者陶本和／台北報導
美國總統川普25日晚間出席「白宮記者協會晚宴」時，現場突傳多聲槍響後，特勤人員火速護送川普離場，他也隨即在社群平台曝光監視器畫面，並親自揭露槍手身分，是來自加州的31歲男子亞倫（Cole Thomas Allen）。對此，總統賴清德則透過社群平台X表達關切，強烈譴責任何形式的政治暴力行為。
根據川普在「真實社群」（Truth Social）發布的監視器畫面顯示，槍手在晚宴期間突然全速衝過金屬探測門，繞過多名執法人員企圖闖入核心區域；多名特勤人員見狀立即拔槍轉身，並迅速湧上前將嫌犯制伏。
川普隨後在白宮記者會中證實，亞倫當時身上攜帶了多件武器，且與特勤人員發生激烈對抗，「他從非常近的距離，用一支威力強大的槍開火。」川普表示，一名特勤官員在搏鬥過程中不幸中彈，但因為穿著防彈衣未受重傷，「那件防彈衣發揮了作用，保住了他的性命。」
對此，賴清德透過社群平台發文表示，對於白宮記者晚宴傳出槍擊事件，他感到震驚且深切關切。賴清德說，很欣慰得知川普總統及其他與會者皆未受到人身傷害，並強烈譴責任何形式的政治暴力行為。
Shocked and gravely concerned to hear about the gunshots fired at the White House Correspondents’ Gala. We are relieved to hear that President Trump and other attendees remain safe from physical harm and we strongly condemn any form of political violence.— 賴清德Lai Ching-te (@ChingteLai) April 26, 2026
讀者迴響