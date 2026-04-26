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台鐵區間車廂又淹水　車長開廁所驚見裸男淋浴

▲▼一名男子在台鐵區間車廁所洗澡導致車廂淹水。（圖／網友23_lyxnnn授權提供）

▲一名男子在台鐵區間車廁所洗澡導致車廂淹水。（圖／網友23_lyxnnn授權提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今(26日)上午一列北湖開往瑞芳的1136次區間車，行駛至浮洲站時，車長接獲通報有旅客在無障礙廁所洗澡，車廂內淹水，車長前往開啟廁所赫然發現一名裸體男子正在淋浴，台鐵立即報警並清理車廂，不過警方上車後未逮到該名男子。而這已經是本月第三起旅客未關蓮蓬頭或洗澡導致車廂淹水事件。

網友23_lyxnnn今在Threads上揭露有民眾在台鐵區間車上洗澡導致淹水，並上傳直擊影片，網友表示，她搭乘1136次區間車，有人在區間車廁所內洗澡導致車廂淹水，列車長一打開門看到裸體。

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該文也引發網友熱議：「指昨天也遇到很急要上廁所，對方死都不出來（應該是流浪漢），跟這門一樣，他只好去前面車廂找廁所」、「這個月第三個一樣的事件」、「我現在才知道火車上能洗澡」。

台鐵表示，今(26日)第1136次區間車於浮洲站開車後，車長接獲旅客按緊急鈴通報第5車廂地板淹水，車長前往該車廂發現有旅客正在無障礙廁所內洗澡，因旅客未穿著衣物且地板淹水，車長先跟下一站停靠站萬華車站借拖把協助清潔，並請萬華站通報台北鐵路警察。

▲▼一名男子在台鐵區間車廁所洗澡導致車廂淹水。（圖／網友23_lyxnnn授權提供）

▲一名穿著藍衣的男子在台鐵區間車廁所洗澡導致車廂淹水。（圖／網友23_lyxnnn授權提供）

台鐵說明，由於該名旅客在區間車抵達台北站前已經離開廁所，且不斷往後方車廂移動，在第5車等候的鐵路警察未能碰到該名旅客，後續松山站則再派清潔人員協助處理車廂地板積水。

而這已經是4月份第三起車廂淹水事件，其中2起皆為民眾在列車廁所洗澡引起，包括4月20日一列2538次區間車因旅客開廁所蓮蓬頭未關導致車廂淹水，列車延誤30分鐘。

4月25日一列115次自強號也發現有旅客在廁所洗澡，列車長接獲通報後直接廣播勸導勿在列車洗澡；4月26日區間1136次區間車再發生旅客在無障礙廁所洗澡，也導致車廂淹水。

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