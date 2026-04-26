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大陸 大陸焦點 特派現場

最新/台團翻車12人留下善後其餘旅客續行　甘肅台辦副主任火速赴現場

▲▼ 甘家秘境 八角城景區 。（圖／翻攝 百度）

▲台團翻車事故地點甘家秘境八角城景區 。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／台北-甘肅報導

台灣旅行團24日下午在甘肅省甘南州夏河縣「甘加秘境」景區搭乘遊園觀光車，其中一車發生翻覆意外，車上共13名台灣旅客，1人經搶救無效不幸死亡，12人輕傷。當地台商也向《東森新媒體ETtoday》透露事故發生後，甘肅省台辦副主任于永红第一時間趕赴現場安排，協助死者與傷者家屬後續賠償等問題。目前最新進度，原本30人旅團經過仔細商量，部分團員留在夏河縣陪同傷者與死者家屬，其餘約19人加1名領隊繼續走完行程。

▲▼ 甘家秘境 八角城景區 。（圖／翻攝 百度）

▲ 甘加秘 景區融合崖壁、草原、高原湖泊、石林、溶洞等自然景觀。（圖／翻攝 百度）

台灣喜鴻旅行社代辦的「旅客親友自組團體」赴大陸四川、甘肅旅遊團發生意外事故。據了解，該旅行團全團共計30人，都是認識的親友組團赴陸旅遊，委託旅行社代辦並且安排2名領隊，行程從4月20日由桃園機場出發飛抵成都，一路遊覽黃龍、九寨溝等地。

該團原訂4月20日至5月1日進行為期12天的川甘之旅，行程第5天（4月24日）下午，團員抵達甘肅省甘南州夏河縣甘加鎮「八角城景區」參訪，當時分兩台車搭乘景區提供的觀光接駁車。其中一輛載有13名台灣旅客旅遊觀光車（共載有17人，核載20人）發生側翻，造成1人當晚搶救無效過世，2人輕傷，10人胞輕微擦傷。（共1死12傷）

當地台商也向《東森新媒體ETtoday》透露，24日意外發生後，大陸方面高度關注，當地台辦與相關單位立刻積極介入處理，隨後甘肅省台辦副主任于永红也於第一時間抵達現場，協助死者與傷者家屬後續醫療、賠償以及如何返回台灣等問題。

台北市旅行商業同業公會理事長陳怡璇稍早接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，目前最新消息，全團30人（外加2名領隊），有部分團員（約19人加1領隊）商討後按照原計畫繼續後續行程。另外，其他包括死者家屬，2名輕傷者留院觀察和其餘團員加上1名領隊留在夏河縣，陪同處理後續事宜。

陳怡璇也表示，當地台辦確實也非常幫忙，大家一起協助2名輕傷台灣旅客醫療安排，以及另一名往生的旅客後續處理。由於甘肅沒有任何「直飛」台灣航班。她說，「留下團員必須轉機回台，可能走成都、上海或北京，還好轉機航班都很多，銜接上應該沒問題。」

▲▼ 夏河縣人民醫院 。（圖／翻攝百度）

▲台灣兩名輕傷者還在夏河縣人民醫院治療觀察    。（圖／翻攝百度）

今26日稍早國台辦發言人朱鳳蓮也以書面稿發布最新進度，事故發生時，該輛觀光車共載有17人（核載20人），其中包含13名台灣旅客。車輛因不明原因發生側翻，造成車內人員受到程度不一的撞擊。救護人員獲報後立即出診，將傷員緊急轉運至夏河縣人民醫院。

朱鳳蓮指出，夏河縣人民醫院救護人員立即出診，及時將傷員轉運至該醫院，並聯繫蘭州大學第一醫院專家共同會診救治。當地有關部門組織一切力量全力救治傷員，妥善做好善後工作，細心照料傷者。

據了解，團員中有苗栗縣警察局苗栗分局龍騰派出所巡佐兼所長潘韋頌，這次與妻子、妻舅親友一起組團旅行，沒想到遇上車輛轉彎疑似失控側翻，導致車上乘客摔落。事故中，潘韋頌頭部撕裂傷，右手臂擦挫傷，其妻也受輕傷送醫；妻舅傷勢最嚴重，經緊急搶救後不幸身亡。

台北市旅行公會先前也表示，我方海基會及陸委會也在第一時間積極介入協助，火速聯繫甘肅台商協會和相關單位，十分感謝。台北市旅行公會，承辦業者同步成立緊急處理小組，協助家屬後續醫療服務、返台等事宜。目前詳細事故原因有待大陸方面進一步釐清。

▼ 甘肅省甘南州夏河縣甘加鎮「八角城景區」 。（圖／翻攝 百度）

▲▼ 甘家秘境 八角城景區 。（圖／翻攝 百度）

事故地點甘加秘境是位於甘肅省西南部甘南藏族自治州夏河縣，總面積131.23平方公里，南北海拔落差達1300米。景區融合崖壁、草原、高原湖泊、石林、溶洞等自然景觀，包含達里加翠湖、佛光洞、法螺頂等景點。主要人文景觀有八角古城等景區。

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