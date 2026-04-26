瑞航客機起火！　起飛一半「引擎竄火舌」緊急疏散釀6傷

記者張方瑀／編譯

印度德里機場（Delhi Airport）凌晨發生一起飛安驚魂，瑞士航空（SWISS）一架客機在起飛過程中，其中一具引擎突然發生故障並竄出火舌，機組人員隨即緊急中止起飛程序，並啟動滑梯全面疏散。這起事故造成機上6名乘客受傷送醫，所幸機組人員均平安。

起飛滾行突發故障 引擎竄火急停跑道

綜合外媒報導，瑞士航空編號LX147空中巴士A330客機，原定飛往瑞士蘇黎世。當地時間凌晨1時08分，飛機在跑道進行起飛滾行（takeoff run）時，引擎突然故障起火，機組人員當機立斷放棄起飛。

▲機組人員採取預防性措施，決定立刻進行全機疏散。（圖／翻攝自X）



瑞士航空指出，事發當時機上載有228名乘客以及4名嬰兒。在評估現場火警狀況後，為了確保安全，機組人員採取預防性措施，決定立刻進行全機疏散。

緊急逃生滑梯疏散 6名乘客受傷送醫

事故發生後，機上乘客紛紛透過跑道上的緊急逃生滑梯撤離，現場驚險畫面也在社群媒體上流傳。官方證實，共有6名乘客在疏散過程中受傷，目前已送往當地醫院接受治療；至於少數無法使用滑梯的旅客，現場也準備了樓梯輔助離開。

瑞士航空表示，目前已針對此事件成立專案小組，當地團隊也立即為旅客安排飯店住宿與後續改票事宜，並發放聯絡卡以便隨時聯繫。

瑞航技術專家趕往調查 全力協助旅客行程

「這對所有相關人員來說都是非常煎熬的情況，」瑞士航空強調，公司正與當地政府密切合作，技術專家也將飛往德里檢查涉事飛機，以釐清事故發生的具體原因。

航空公司重申，旅客與機組員的安全始終是首要任務，目前正積極為所有受影響的乘客尋求最快速且合適的後續航程方案。