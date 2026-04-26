揪沈伯洋30秒發言6出包！　賴苡任：民主早在1951年就發生了

▲沈伯洋昨日出席2026台北母娘文化季保民遶境嘉年華。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立委沈伯洋近日為參選台北市長暖身、動作頻頻，昨日受訪時稱自民國38年來，國民黨已執政70年，遭打臉不熟北市歷史。國民黨士林北投市議員參選人賴苡任今（26日）指出沈發言短短30秒出現6個嚴重錯誤，「台北史、台灣史、大陸史、數學、政治、黨史、忠誠度、中文表達力都不及格！」

賴苡任今在臉書指出，沈伯洋短短30秒的講話，就出現6個嚴重錯誤，並諷刺沈還是談國安跟認知作戰就好，起碼大家懶的挑錯，也能少翻點車，如今都不用國民黨出手，一位資深記者就讓他大翻車。

賴苡任進一步列出6個錯誤，包括第一、從1950年開始，共計5位非國民黨籍台北市長，分別是吳三連、項昌權、高玉樹、陳水扁、柯文哲。第二、台北市長屆次不能從1949年起算，要從1945年，因為台灣光復後馬上就有台北市長。第三、從1945年起算，到今年2026年是81年而非70年。第四、沈說1996前台北沒有民主，但台北市從1951年到1967年，長達16年都是市民直選，民主早在1951年就發生了。第五、1994年直接民選，陳水扁當選，沈卻說「1996年以前台北沒有真正民主！」那陳水扁怎麼選上的？第六、沈稱96年後台北大部分時間都是國民黨治理，但1994至今共計5位市長，3位國民黨，2位非國民黨，這叫「大部分」？

賴苡任諷刺，就問這樣的候選人，「蔣萬安你怕了嗎？」

