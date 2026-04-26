暴力男北車攻擊女童太惡劣　鐵路警察公布三點強化治安作為

記者張君豪／台北報導



台北車站25日14時發生一起台灣民眾隨機攻擊外籍女童案件，李男在北車內偶遇一名菲律賓籍女童，出腳踹擊其腹部，女童倒地後，李男再以腳踩踏其背部。警方確認情形後，依現行犯將其逮捕。女童於14時35分先行送往台大醫院急診搶救，李男則由警方戒護依涉犯殺人未遂罪嫌逮捕移送。

▲鐵路警察與台鐵人員案發後26日起加強車站周遭巡守力度。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

針對台北車站爆發民眾隨機攻擊外籍女童的驚悚案件，鐵路警察局26日中午公布強化鐵路站體周遭的安全作為。鐵路警察表示：針對本案發生於台北車站交通樞紐公共空間，鐵路警察已啟動多項強化措施，針對站區治安與異常行為辨識進行調整：

一、提高重點區域守望密度

針對台北車站一樓大廳、地下一樓捷運聯通道、地下二樓月臺層及地下三樓捷運連通處等人流密集區域，規劃每2小時至少實施3次以上定點守望勤務，以提升現場警力可見度與即時應變能力。

二、建立跨單位訪視關懷機制

由警方持續與台鐵站務人員及保全人員組成訪視關懷小組，每日於7時、9時、13時、17時及21時等5個固定時段，針對站區內出現異常行為之民眾進行觀察與勸離，強化早期發現與預防機制。





三、整合民力與站方資源

警方指出，已持續建議臺鐵公司增聘保全人力，並強化站方人員與警力之間的即時通報與支援機制，於事件發生時能迅速聯動處置，降低風險擴大。

林秉文遭槍殺照瘋傳「頭部中彈」滿臉血！ 疑有驗屍縫合痕跡

獨／林秉文柬埔寨遭槍殺 警方頻掃蕩！疑捲當地賭場糾紛引殺機

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！火化後骨灰送回台 狙殺黑幕曝光