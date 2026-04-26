「全力締造兩岸和平」　鄭麗文出席浴佛嘉年華：讓世界不再殺戮

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（26日）赴屏東參加「全球各宗教慶祝2570年佛誕聖誕浴佛大典暨世界和平叩鐘祈福嘉年華」。鄭麗文說，台灣佛教團體長年在全世界弘揚佛法、散發慈悲，跨越國界、種族與宗教藩籬，將慈悲、善良、正念與平等心布施全球，「他們才是真正代表台灣的價值、台灣的精神的台灣之光」。她期許，每個人都能從自身做起，以善意與愛意取代仇恨，用和平取代戰爭，讓世界不再有貧窮、殺戮與妻離子散，也不讓孩子們來不及長大。

鄭麗文今日上午參加參加「全球各宗教慶祝2570年佛誕聖誕浴佛大典暨世界和平叩鐘祈福嘉年華」，包括國民黨最高顧問、前立法院長王金平，以及國民黨屏東縣長參選人蘇清泉等也出席活動。鄭麗文致詞時表示，台灣各大佛教團體在全世界的角落弘揚佛法，也在全世界的角落散發慈悲。她一直認為，這些團體不分國界、跨越種族與宗教藩籬，將慈悲、善良、正念、平等心布施到全球各地，正是真正代表台灣價值、台灣精神的台灣之光。

鄭麗文指出，「我們謙卑地學習，我們希望台灣是一個寶島，我們擁有民主、自由、均富的美好生活，我們想把這樣的正能量散布出去，直至全世界。」台灣本著博愛、包容的精神，不只要全力締造兩岸和平，也希望用善意與愛意取代仇恨，用和平取代戰爭，讓地球不再有貧窮，不再有殺戮，不再有妻離子散，也不讓孩子們來不及長大。

鄭麗文說，「我們除了尊重生命之外，還要保護地球」，台灣佛教團體也在全世界推廣照顧生態、環保救地球的精神，提醒大家所有生靈，不論草木或動物，都一樣要珍惜、愛護。她並以佛陀的叮嚀自我期許、自我勉勵，要「以己為洲，以法為洲」，反求諸己、明心見性、度己度人。

鄭麗文認為，和平與慈悲不能只是口號，應從每一個人的自身開始。每一個人都可以成為保護生靈、尊重生命、愛護地球的和平大使。她強調，佛教的精神能消弭所有成見與對立，讓不同國家、不同人種、不同宗教都能彼此有愛、互相幫助，共同讓地球村與全人類成為一個和樂的大家庭。