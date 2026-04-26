甘肅車禍揭「變形團」亂象　專家：禁團令只剩政治宣示作用

▲台灣目前雖有禁團令，但去年仍有323萬國人赴大陸旅遊。（示意圖／記者徐文彬攝）

記者李姿慧／台北報導

兩岸關係緊張，陸客未全面開放來台，台灣雖未管制自由行赴陸但仍有「禁團令」，4月24日一起甘肅旅遊車禍，將長期存在赴陸禁團令模糊地帶的「變形團」現象推上檯面，也凸顯淪為名義管制的「禁團令」是否有存在必要，如何讓國人赴陸旅遊納入陽光下監管、旅遊更有保障，答案已相當清晰。

由於兩岸情勢緊繃，中國大陸禁止陸客組團來台旅遊，也尚未全面恢復大陸來台灣本島的自由行，台灣雖未禁止國人前往大陸自由行，但「禁團令」未解，仍禁止台灣旅行社組團赴陸旅遊，但根據實際數據顯示，國人赴陸人次快速回升，甚至直逼疫情前2019年水準。

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禁團令未解 赴陸旅遊人數已達疫情前8成

根據觀光署統計，疫情過後，台灣民眾赴大陸旅遊，自2023年的176萬1134人次、2024年的277萬0284人次，一路攀升，2025年更高達323萬7511人次，已達疫情前一年、2019年台灣旅客赴大陸404萬3686人次的8成，禁團令形成「名義管制、實質開後門」的現象，政策逐漸流於形式。

這套「自行組團、旅行社代辦」的模式，在赴陸需求急速膨脹的需求下，早已是旅行社業界公開的操作慣例，旅行社以「代辦」為名提供完整的赴陸團體旅遊服務，實質上與組團出遊幾乎無異，不但有保險機制，消費糾紛也有旅行社介入協助。

甘肅車禍揭開變形團 觀光署認定未違禁團令

4月24日發生的台灣團在甘肅翻車死傷事故，即屬此類操作模式，觀光署也認定該團為旅客自行組團委託旅行社辦理，未違反禁團令。

而這類被視為禁團令開後門的「變形團」，有旅行社居中扮演服務提供者角色，包括行程安排與保險機制，某種程度上比國人前往大陸自由行並自行找大陸旅行社更具保障。

台北城市科技大學觀光事業系助理教授李奇嶽表示，去年台灣旅客前往大陸有323萬次，且是在只有15個直飛航點下，但根據大陸統計，若包含其他第三地譬如港澳進入大陸，台灣旅客去年有498萬人次。

學者：禁令擋不住323萬人次 僅剩政治宣示意義

李奇嶽直言，這麼龐大的旅遊需求人數還是在台灣禁團令下，也凸顯兩個問題，第一，禁團令是否等於名義管制，實際上根本擋不住這麼多人；第二，禁團令存在意義的在哪，恐怕僅是政治宣示意義而已。

李奇嶽指出，台灣的禁團令擋不住國人赴大陸旅遊，親友自己組團交給旅行社辦理，沒有違反禁團令，禁團令規定旅行社不可公開招募，讓旅行社從公開招募轉為私下招募，明明可以在餐桌上吃飯，逼著旅行社躲在角落偷吃，對旅行業不公平。

散客找大陸當地旅行業參團 跌倒骨折求償得自己來

李奇嶽表示，禁團令對旅客來說，也面臨部分權益不便，舉例來說，散客2個、4個前往大陸旅遊，沒有辦法報名台灣旅行團，得跟大陸當地旅行團報名，行程發生糾紛，沒有台灣旅行社居中處理，很容易出問題。

李舉例，他曾有朋友與家人因無法參團，到大陸找當地旅行社安排，結果入住旅館設備差導致跌倒骨折，就醫求償都得自己來，申訴許久無果，最後還是透過台灣的旅行公會幫忙居中找大陸旅遊局協助，若禁團令解除，可報名台灣旅行社參團，無論是保險或消費糾紛，都有台灣業者可協助處理。

納入陽光監管 才是保障旅客之道

國人對赴陸旅遊需求快速成長，揪團委託旅行社出團的實質行為已接近團體旅遊，政策卻仍以自由行視之，形成名實不符的管理狀態，既然已開後門，禁團令淪為徒具形式的規範，在難以逆轉市場強勁需求下，政府應評估「禁團令」是否仍具必要性，讓散客透過合法旅行社組團出行，獲得更完整保障，並將台灣團實質納管。