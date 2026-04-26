　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美伊戰事消耗美軍彈藥庫存　綠委籲速審特別條例：搶佔軍購優先順序

▲▼立委陳冠廷國是論壇發言。（圖／記者李毓康攝）

▲綠委陳冠廷。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

美伊戰爭持續延燒，美軍30天內發射超過850枚戰斧巡弋飛彈，精準彈藥庫存快速消耗，引發外界對美國印太戰備能力的擔憂。綠委陳冠廷今（26日）指出，中東戰事不僅牽動全球戰略格局，更使台灣在軍購產線上面臨與中東盟友競爭優先順序的壓力，呼籲立法院盡速審議軍購特別條例，確保台灣及早取得所需武器裝備。

陳冠廷表示，台灣在反彈道飛彈系統及防空飛彈領域的能力，與世界級別相比毫不遜色，甚至處於領先地位。近期國防部公布總額1.25兆元的軍購特別條例草案，其中防空及反彈道飛彈項目編列高達5500億元，包含兩套國產強弓中層反戰術彈道飛彈系統。陳冠廷強調，這些能力的持續提升，目的在於建構足夠的威懾力，使中國不願承擔犯台所需付出的高昂代價。

美伊戰爭的外溢效應正對台灣軍購時程形成壓力。美軍4週內動用超過1000枚JASSM-ER長程匿蹤飛彈，並消耗1500至2000枚關鍵防空飛彈，完全補充庫存恐需長達6年。《華爾街日報》亦報導，部分美國官員評估，若中國短期內對台動武，美國可能無法完全執行防衛台灣的應變計畫。

陳冠廷指出，美國中東盟友在此次戰爭中同樣大量損耗防空戰力，台灣勢必要與這些國家在軍購產線上爭取優先順序。若伊朗戰事持續延長，產線競爭對手將進一步增加，台灣取得關鍵武器系統的時程恐遭壓縮。因此，立法院應盡快審議特別條例中的軍購項目，確保台灣在產線排序中佔有優先位置，及時獲取所需的武器、設備與相關資源。

陳冠廷強調，美國應盡速重返印太。他指出，重返印太並非單一政黨的主張，從歐巴馬時期至今，共和黨與民主黨均支持此一戰略方向。每一分投入中東的軍事資產，就是少一分對印太的投入。以台灣及美國印太盟邦的利益為優先，美方應儘速完整結束中東戰事，將主要威脅對象聚焦於中國，如此對美國與台灣的安全利益皆有助益。

強弓飛彈近期因軍工供應商全訊科技在法人說明會上意外揭露關鍵性能參數而受到矚目。外界取得的資訊顯示，強弓一型射程達1500公里，極速超過10馬赫，搭載偵蒐範圍逾500公里的AESA雷達，性能遠超現役天弓三型。加上近期台美在無人載具領域合作持續突破，台灣軍備實力正逐步在國際間獲得關注。陳冠廷認為，台灣應把握此一契機，透過特別條例加速國防建設，在大國競逐的變局中強化自身防衛韌性。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 0 9906 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／府後街26歲男中彈　槍手逃逸中
曝心中民進黨「3縣市黃金陣容」　柯文哲：派沈伯洋是沒其他人嗎
張凌赫受傷？「走路一瘸一拐」畫面瘋傳　工作人員曝現況
王俐人20年前「全裸寫真」曝！　戰男優為吸金主

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

支持蔣萬安連任？　柯文哲：他到現在連對手在哪都不知道

美伊戰事消耗美軍彈藥庫存　綠委籲速審特別條例：搶佔軍購優先順序

曝心中民進黨「黃金陣容」　柯文哲：派沈伯洋選北市是沒其他人嗎？

惠台10措施沒下文　綠還原兩岸旅遊時序真相：中共不斷政治卡關

爆徐國勇突襲助選沈伯洋過程　秦慧珠傻眼：老實的蔣萬安危險了

川普晚宴槍響　賴清德震驚關切：欣慰川普及與會者未受人身傷害

揪沈伯洋30秒發言6出包！　賴苡任：民主早在1951年就發生了

「全力締造兩岸和平」　鄭麗文出席浴佛嘉年華：讓世界不再殺戮

林佳龍飛抵史瓦帝尼會非洲政要　史國晚宴播賴清德祝賀影片

「民眾黨從來沒有內鬥」　黃國昌：對林靖冠沒有什麼好評論

北車大廳隨機攻擊3歲女童！　遭「狠踹多腳」重摔…父心碎：他還在笑

16秒畫面曝光！　美軍空襲涉嫌運毒船...累積182死

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

賴清德出訪行程受阻！　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

石崇良批柯夜訪新光「不好的示範」！　已請醫院不要追究貼文者

北車隨機攻擊！3歲女童用餐遭「狠踹多腳」重摔　父心碎：他還在笑

恐怖畫面曝！北車男尾隨菲籍女童　踢倒猛踩多次…旁人抱走還想追

蔣萬安、沈伯洋今首度同框！　雙帥「0互動」一左一右伴蕭美琴參拜

惡男北車大廳踹菲律賓女童肚子！倒地還狂踩背　殺人未遂罪送辦

冷氣壞掉開車窗吹風！4台中男手癢掃射鋼珠　車窗打成蜘蛛網

支持蔣萬安連任？　柯文哲：他到現在連對手在哪都不知道

美伊戰事消耗美軍彈藥庫存　綠委籲速審特別條例：搶佔軍購優先順序

曝心中民進黨「黃金陣容」　柯文哲：派沈伯洋選北市是沒其他人嗎？

惠台10措施沒下文　綠還原兩岸旅遊時序真相：中共不斷政治卡關

爆徐國勇突襲助選沈伯洋過程　秦慧珠傻眼：老實的蔣萬安危險了

川普晚宴槍響　賴清德震驚關切：欣慰川普及與會者未受人身傷害

揪沈伯洋30秒發言6出包！　賴苡任：民主早在1951年就發生了

「全力締造兩岸和平」　鄭麗文出席浴佛嘉年華：讓世界不再殺戮

林佳龍飛抵史瓦帝尼會非洲政要　史國晚宴播賴清德祝賀影片

「民眾黨從來沒有內鬥」　黃國昌：對林靖冠沒有什麼好評論

《許我耀眼》30歲女星結婚！　趙露思全程見證「公主抱」告白閨蜜

旭山動物園職員認「焚化爐燒屍」數小時！　妻生前曾求助遭恐嚇

游泳好累！二汪頭饋小船「睡到漂走」　看見媽還在又躺回去

輝達挫咧等？《大賣空》本尊重押半導體「這時間」崩盤

斷食不是善終　研究揭「每天1瓶點滴」最舒服

快訊／台中地院後方傳槍響！1男中彈送醫　槍手逃逸中

蘇永康高雄首唱隔空獻曲周蕙！　突公開「手機私密照」全場融化

泡泡瑪特推出Labubu冰箱　已有3千多人預約

台北4坪套房「租金3.1萬」　台大生傻眼：半價能在A7住8坪

觀望林口預售屋1年「房價停滯」憂買在高點！網1原因喊：可以買

【看路不看人！】禮讓行人急剎路口　騎士慘遭後車追撞

政治熱門新聞

呂禮詩登共艦嗨喊「解放軍準備好了！」　綠推修法砍退俸遭藍擋下

爆徐國勇突襲助選沈伯洋　秦慧珠傻眼

蘇巧慧稱蘇貞昌已退休　凌濤翻公開資訊：根本說謊仔

國民黨台北市執政70年　沈伯洋：民進黨身為挑戰者更應該謙虛

「沒有8100億軍購版本」　黃國昌：國民黨如果準備好趕快拿出來

川普晚宴槍響　賴清德震驚關切：欣慰川普及與會者未受人身傷害

不分區淪「投資入股」？　他踢爆：民眾黨本來不打算執行兩年條款

他揪沈伯洋30秒發言6出包　「民主1951年就發生」

林佳龍剛抵史瓦帝尼　共機「聯合戰備警巡」21架次出海擾台

沈伯洋稱國民黨台北執政70年　遭打臉了！

蔡英文新工作「幼童情緒穩定師」　網：退休不是爬山就是幫哄小孩

沈伯洋像木村拓哉？　藍酸：找不到政績可以誇

賴清德出訪受阻　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

專訪／「鄭麗文路線」是什麼？　張榮恭全說了

更多熱門

相關新聞

惠台10措施沒下文　綠還原兩岸旅遊時序真相：中共不斷政治卡關

惠台10措施沒下文　綠還原兩岸旅遊時序真相：中共不斷政治卡關

國民黨主席鄭麗文、中國共產黨總書記習近平日前「鄭習會」，還宣布惠台10項措施，商總日前串連七大公協會，喊話政府考慮接受。民進黨今（26日）列出2024-2026年兩岸觀光對話紀錄表，並表示，我方多次遞出「橄欖枝」，主張在「對等、尊嚴」的前提下交流，中共始終視若無睹，反而不斷政治牽拖。呼籲中共應放下政治框架，務實地面對台灣合法民選政府，透過正式管道協商。

「沒有8100億軍購版本」　黃國昌：國民黨如果準備好趕快拿出來

「沒有8100億軍購版本」　黃國昌：國民黨如果準備好趕快拿出來

林佳龍剛抵史瓦帝尼　共機「聯合戰備警巡」21架次出海擾台

林佳龍剛抵史瓦帝尼　共機「聯合戰備警巡」21架次出海擾台

第3艘航空母艦抵達　美軍中東2003年來部署數量最多

第3艘航空母艦抵達　美軍中東2003年來部署數量最多

美國副總統沒出席週末會談　官員揭原因

美國副總統沒出席週末會談　官員揭原因

關鍵字：

美伊戰爭軍購強弓飛彈國防安全台海局勢國防預算

讀者迴響

熱門新聞

王俐人「上空」任男優撫摸

王俐人進入SWAG腿全開了　左胸疑露點網友全嗨

川普宣布「取消停火談判」！

22歲美女代課師被捕！放學後與多位學生不倫

王俐人超巨上圍噴鼻血！進軍SWAG前再放送

安宰賢被斷「這輩子妻無子」淚崩了

LINE宣布「1實用功能」要掰了！　倒數最後兩天

把握好天氣！　下波「全台溼答答」

開除總教練！紅襪接任人選出爐

王俐人SWAG大解放！首場戰積破紀錄「抖內數字曝光」

「TOYOTA全新轎跑直擊」空間比Camry更大

每天穿襪子睡覺！　26歲陸女「腳趾甲變千層糕」

哪個國家「不會想去第二次？」　一票選它

曾沛慈神級唱功震撼陸網！耳麥故障照奪冠

嗆聲吃到隔夜飯　被老闆砍到命危

更多

最夯影音

更多
北車大廳隨機攻擊3歲女童！　遭「狠踹多腳」重摔…父心碎：他還在笑

北車大廳隨機攻擊3歲女童！　遭「狠踹多腳」重摔…父心碎：他還在笑
16秒畫面曝光！　美軍空襲涉嫌運毒船...累積182死

16秒畫面曝光！　美軍空襲涉嫌運毒船...累積182死

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

賴清德出訪行程受阻！　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

賴清德出訪行程受阻！　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

石崇良批柯夜訪新光「不好的示範」！　已請醫院不要追究貼文者

石崇良批柯夜訪新光「不好的示範」！　已請醫院不要追究貼文者

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面