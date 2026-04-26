　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

戲棚開唱也在救命！南消結合歌仔戲推住警器　防火觀念入心入戲

▲南消結合歌仔戲活動進行住警器宣導，吸引社區民眾踴躍參與。（記者林東良翻攝，下同）

▲南消結合歌仔戲活動進行住警器宣導，吸引社區民眾踴躍參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第六大隊25日結合大和里辦公處、財團法人台灣歌仔戲推廣基金會及市議員蔡宗豪服務處，在大和社區活動中心舉辦「戲棚飄香・大和暖心」歌仔戲賞析暨政令宣導活動，攜手婦女宣導中隊，透過傳統戲曲與互動宣導，將住宅用火災警報器（住警器）觀念帶入社區，讓防火教育不再只是口號，而是能被記住、被實踐的日常。

活動現場以歌仔戲演出吸引民眾駐足，結合防災宣導內容，讓安全知識在輕鬆氛圍中自然滲透。婦女宣導中隊也針對五大重點進行解說，包括住警器功能與重要性、安裝位置與日常維護、登革熱防治、兒少保護通報，以及交通安全觀念，讓參與民眾一次掌握多面向生活安全知識。

▲南消結合歌仔戲活動進行住警器宣導，吸引社區民眾踴躍參與。（記者林東良翻攝，下同）

第六大隊指出，住宅用火災警報器在火災初期具有關鍵預警功能，近期就曾發生冷氣室外機起火事件，因住警器即時作動發出警報，屋主得以及早發現並進行初期滅火，成功避免火勢擴大與人員傷亡，凸顯設備的重要性。

活動中也同步開放申請與發放住警器，優先補助65歲以上長者、12歲以下兒童家庭及低收入戶等族群，讓防災資源真正落實到最需要的地方。透過現場互動問答，加深民眾對設備正確使用與維護的理解，提醒定期檢查，才能在關鍵時刻發揮效果。

消防局長楊宗林表示，住警器是守護家庭安全的第一道防線，能有效提升火災早期發現率與逃生成功機會。透過結合地方活動與民意代表資源，不僅提高參與度，也讓防火觀念更貼近民眾生活。

▲南消結合歌仔戲活動進行住警器宣導，吸引社區民眾踴躍參與。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲則指出，市府持續推動住宅防火安全政策，透過跨單位合作與多元宣導形式，強化市民防災意識。未來也將持續整合地方與民間力量，打造更具韌性的安全社區，守護市民生命財產安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 0 9906 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台鐵車廂淹水　車長開廁所驚見裸男淋浴
川普晚宴槍響　賴清德震驚關切：欣慰川普及與會者未受人身傷害
羽球賽制重大變革　確定改了
三星罷工！恐衝擊供應鏈　韓媒：台灣半導體漁翁得利
王俐人SWAG大解放！戰績破紀錄「超越統神、館長」　驚人抖內

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

戲棚開唱也在救命！南消結合歌仔戲推住警器　防火觀念入心入戲

4/30國際不打小孩日！花蓮「一起好好說」防暴嘉年華登場

上白礁萬人朝聖！王金平主祭　百宮齊聚學甲香路綿延5公里

「気持ちSpring婸！」　蔡易餘推台語國際化

嘉義檢衛攜手守護外籍生　反毒宣導防喪屍煙彈

三千僧俗齊聚屏東　台灣佛教總會理事長交接見證法脈傳承

嘉義地檢署攜手監理所　強化廉政教育守護公信力

桃園區體育會舉辦「全民健行運動」　逾1500人熱情參與

四技二專入學測驗登場！嘉義區到考率破98%　「坐錯位」小插曲

卓榮泰視察嘉義運動館盼9/9啟用　黃敏惠「盼中央守承諾」蓋輕軌

北車大廳隨機攻擊3歲女童！　遭「狠踹多腳」重摔…父心碎：他還在笑

16秒畫面曝光！　美軍空襲涉嫌運毒船...累積182死

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

賴清德出訪行程受阻！　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

石崇良批柯夜訪新光「不好的示範」！　已請醫院不要追究貼文者

北車隨機攻擊！3歲女童用餐遭「狠踹多腳」重摔　父心碎：他還在笑

恐怖畫面曝！北車男尾隨菲籍女童　踢倒猛踩多次…旁人抱走還想追

蔣萬安、沈伯洋今首度同框！　雙帥「0互動」一左一右伴蕭美琴參拜

惡男北車大廳踹菲律賓女童肚子！倒地還狂踩背　殺人未遂罪送辦

冷氣壞掉開車窗吹風！4台中男手癢掃射鋼珠　車窗打成蜘蛛網

戲棚開唱也在救命！南消結合歌仔戲推住警器　防火觀念入心入戲

4/30國際不打小孩日！花蓮「一起好好說」防暴嘉年華登場

上白礁萬人朝聖！王金平主祭　百宮齊聚學甲香路綿延5公里

「気持ちSpring婸！」　蔡易餘推台語國際化

嘉義檢衛攜手守護外籍生　反毒宣導防喪屍煙彈

三千僧俗齊聚屏東　台灣佛教總會理事長交接見證法脈傳承

嘉義地檢署攜手監理所　強化廉政教育守護公信力

桃園區體育會舉辦「全民健行運動」　逾1500人熱情參與

四技二專入學測驗登場！嘉義區到考率破98%　「坐錯位」小插曲

卓榮泰視察嘉義運動館盼9/9啟用　黃敏惠「盼中央守承諾」蓋輕軌

灰狼球員「垃圾時間」上籃引衝突　約基奇暴怒退幾遭驅逐、賽後說不後悔

殘忍虐殺寵物貓！變態韓男「私闖前女友家」　法官判緩刑

UNIQLO蕾絲內褲被封「低腰褲時尚」搭配神器　3條穿搭公式請筆記

aespa寧寧惹怒中網友！遭酸「裝小眾很土」親嗆

12生肖本周運勢曝！　「這生肖」奪4冠成最大贏家

電影遭影評狂批...瑪利歐之父不懂嘆：明明都是支持電影的人

瑞航客機起火！　起飛一半「引擎竄火舌」緊急疏散釀6傷

吵架界戰鬥機的三大星座！TOP 1說話一針見血還能冷靜分析　當然難罵贏他們

川普晚宴槍響　賴清德震驚關切：欣慰川普及與會者未受人身傷害

蘇打綠團綜瘋出新高度！青峰算命50歲走大運　一句話說中心坎秒認同

【珠珠表情包連發】李珠珢場邊應援「表情大洗三溫暖」　心情雲霄飛車全被拍

地方熱門新聞

國際扶輪3502地區助力　打造桃園示範農場基地

日本世界年度夫人先生台灣賽事

控檢舉達人害跨越雙黃線！他申訴成功掀論戰

金酒廈門年度預算遭議會全數刪除

四技二專入學測驗登場！嘉義區到考率破98%

花蓮分署空拍動產　3貨車1挖土機4/28來搶標

「気持ちSpring婸！」　蔡易餘推台語國際化

上白礁萬人朝聖！王金平主祭百宮齊聚學甲香路綿延5公里

三千僧俗齊聚屏東　台灣佛教總會交接見證法脈傳承

淡江大橋健行破10萬人次　人潮擠爆

桃園區體育會「全民健行運動」　逾1500人參與

太麻里警化身音樂志工　以歌聲推廣反詐騙觀念

卓揆視察嘉市運動館、黃敏惠爭輕軌

成功警強化交通勤務　巡邏車定點守望守護用路安全

更多熱門

相關新聞

台南民宅火警1女受困獲救　住警器啟動立功

台南民宅火警1女受困獲救　住警器啟動立功

台南市將軍區苓仔寮里源頭26日上午發生住宅火警，一棟1樓磚造平房突竄明火，屋內一名40多歲女性一度受困，消防局於上午10時27分接獲報案後，立即出動將軍等分隊共12車24人前往搶救，火勢於短時間內控制並撲滅，成功救出受困婦人，所幸意識清醒、生命徵象穩定，馬上送醫救治。

寓教於樂學防火！南消三大攜手幼兒園打造安全教育場域

寓教於樂學防火！南消三大攜手幼兒園打造安全教育場域

台南學甲上白礁遶境登場南消三大嚴查爆竹護安全

台南學甲上白礁遶境登場南消三大嚴查爆竹護安全

打造志工韌性！南消辦聯繫會報暨園藝療癒訓練強化防災推廣能量

打造志工韌性！南消辦聯繫會報暨園藝療癒訓練強化防災推廣能量

打造消防「心靈防護罩」！南消首創正念減壓訓練成果登國際研討會

打造消防「心靈防護罩」！南消首創正念減壓訓練成果登國際研討會

關鍵字：

戲棚開唱南消歌仔戲住警器

讀者迴響

熱門新聞

王俐人「上空」任男優撫摸

王俐人進入SWAG腿全開了　左胸疑露點網友全嗨

川普宣布「取消停火談判」！

22歲美女代課師被捕！放學後與多位學生不倫

LINE宣布「1實用功能」要掰了！　倒數最後兩天

王俐人超巨上圍噴鼻血！進軍SWAG前再放送

把握好天氣！　下波「全台溼答答」

開除總教練！紅襪接任人選出爐

安宰賢被斷「這輩子妻無子」淚崩了

嗆聲吃到隔夜飯　被老闆砍到命危

「TOYOTA全新轎跑直擊」空間比Camry更大

每天穿襪子睡覺！　26歲陸女「腳趾甲變千層糕」

哪個國家「不會想去第二次？」　一票選它

曾沛慈神級唱功震撼陸網！耳麥故障照奪冠

GPT神咒語瘋傳！秒測「命定髮型」

更多

最夯影音

更多
北車大廳隨機攻擊3歲女童！　遭「狠踹多腳」重摔…父心碎：他還在笑

北車大廳隨機攻擊3歲女童！　遭「狠踹多腳」重摔…父心碎：他還在笑
16秒畫面曝光！　美軍空襲涉嫌運毒船...累積182死

16秒畫面曝光！　美軍空襲涉嫌運毒船...累積182死

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

賴清德出訪行程受阻！　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

賴清德出訪行程受阻！　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

石崇良批柯夜訪新光「不好的示範」！　已請醫院不要追究貼文者

石崇良批柯夜訪新光「不好的示範」！　已請醫院不要追究貼文者

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面