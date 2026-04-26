戲棚開唱也在救命！南消結合歌仔戲推住警器　防火觀念入心入戲

▲南消結合歌仔戲活動進行住警器宣導，吸引社區民眾踴躍參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第六大隊25日結合大和里辦公處、財團法人台灣歌仔戲推廣基金會及市議員蔡宗豪服務處，在大和社區活動中心舉辦「戲棚飄香・大和暖心」歌仔戲賞析暨政令宣導活動，攜手婦女宣導中隊，透過傳統戲曲與互動宣導，將住宅用火災警報器（住警器）觀念帶入社區，讓防火教育不再只是口號，而是能被記住、被實踐的日常。

活動現場以歌仔戲演出吸引民眾駐足，結合防災宣導內容，讓安全知識在輕鬆氛圍中自然滲透。婦女宣導中隊也針對五大重點進行解說，包括住警器功能與重要性、安裝位置與日常維護、登革熱防治、兒少保護通報，以及交通安全觀念，讓參與民眾一次掌握多面向生活安全知識。

第六大隊指出，住宅用火災警報器在火災初期具有關鍵預警功能，近期就曾發生冷氣室外機起火事件，因住警器即時作動發出警報，屋主得以及早發現並進行初期滅火，成功避免火勢擴大與人員傷亡，凸顯設備的重要性。

活動中也同步開放申請與發放住警器，優先補助65歲以上長者、12歲以下兒童家庭及低收入戶等族群，讓防災資源真正落實到最需要的地方。透過現場互動問答，加深民眾對設備正確使用與維護的理解，提醒定期檢查，才能在關鍵時刻發揮效果。

消防局長楊宗林表示，住警器是守護家庭安全的第一道防線，能有效提升火災早期發現率與逃生成功機會。透過結合地方活動與民意代表資源，不僅提高參與度，也讓防火觀念更貼近民眾生活。

市長黃偉哲則指出，市府持續推動住宅防火安全政策，透過跨單位合作與多元宣導形式，強化市民防災意識。未來也將持續整合地方與民間力量，打造更具韌性的安全社區，守護市民生命財產安全。