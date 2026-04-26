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東京玩5天被酸「乾爹付錢」　人氣coser曝花費：不要這麼自卑

▲▼日本,旅遊,赴日,大阪,心齋橋,出國。（圖／記者施怡妏攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名人氣coser表示，自己去日本東京5天，包含機票、住宿在內，實際花費約6萬8千元，自認不算高額消費，只是第一次自己去日本值得紀錄，沒想到拍影片分享後，竟被留言酸「有人幫付錢真好」、「乾爹買的嗎」，讓她忍不住反擊「不要這麼自卑好不好」。

Coser「小空 Sora」23日在Threads表示，自己去日本東京5天，包含機票、住宿，總共花不到10萬元，實際算起來約6萬8千元，並不覺得是高額消費。不過因為這是第一次自己去日本，所以想拍影片紀錄一下，沒想到卻引來酸民留言，質疑是不是有人幫忙付錢，甚至酸「多一根苦一生」、「乾爹買的嗎？」

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她忍不住直言，這樣的行為真的蠻可悲，「拜託不要這麼自卑好不好。」並在留言區補充，這趟出國都是自己出錢，卻被講得好像自己不用努力一樣，讓她感到不舒服。

貼文引發討論，「五天太少了，我每次去日本，最少8-10天」、「如果你的興趣很花錢或是卯起來購物的話，68K真的還好，我去日本一趟花費動輒也是50K起跳」、「正常價位欸！他們真的可憐」、「太省了吧！出國不要虧待自己啊」、「區區六萬還要用別人付嗎？太看不起人了。」

不少人也認為，5天花6萬多其實不算誇張，尤其現在匯率低，去日本刷卡消費很划算，「不要對別人的錢有這麼強的佔有慾好嗎？叫再大聲都不會是你的。」「出國旅遊就是要花錢買開心啊！省錢在台灣省就好。」「月初快閃大阪2天花了5萬多，是多窮酸才會覺得這樣消費需要乾爹。」

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