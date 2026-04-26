川普晚宴驚傳槍聲　林右昌剛好在附近：刺耳喇叭警笛聲大響

▲美國白宮記者協會晚宴（WHCD）25日晚間驚傳槍響。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

美國總統川普25日晚間出席「白宮記者協會晚宴」時，現場突傳多聲槍響後，特勤人員火速護送川普離場。人正在美國擔任訪問學人的前內政部長林右昌今（26日）表示，發生狀況的華盛頓希爾頓飯店離他的住處沒有很遠，窗外好幾波救護車疾駛，刺耳的喇叭跟警笛聲大響，人生中第一次跟這種事情這麼接近，很有真實感。

川普25日晚間出席「白宮記者協會晚宴」時，現場突傳多聲槍響後，特勤人員火速護送川普離場，他也隨即在社群平台曝光監視器畫面，並親自揭露槍手身分，是來自加州的31歲男子亞倫（Cole Thomas Allen）。川普表示，槍手當時攜帶多件武器衝進會場，甚至近距離開槍擊中一名特勤人員，所幸防彈衣發揮作用才沒造成悲劇。

目前人正在華府擔任智庫學者的林右昌表示，之前窗外好幾波救護車疾駛，刺耳的喇叭跟警笛聲大響，當時不知發生什麼事。後來看了新聞，才知道是川普參加白宮記者晚宴發生槍響。

林右昌透露，發生狀況的華盛頓希爾頓飯店離他的住處沒有很遠，以前看這種事總感覺是在十萬八千里之外，但這次卻是人生中第一次跟這種事情這麼接近，很有真實感。