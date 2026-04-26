台南將軍民宅火警1女受困獲救送醫　住警器啟動立功

記者林東良／台南報導

台南市將軍區苓仔寮里源頭26日上午發生住宅火警，一棟1樓磚造平房突竄明火，屋內一名40多歲女性一度受困，消防局於上午10時27分接獲報案後，立即出動將軍等分隊共12車24人前往搶救，火勢於短時間內控制並撲滅，成功救出受困婦人，所幸意識清醒、生命徵象穩定，馬上送醫救治。

▲台南將軍區民宅火警，消防人員出動12車24人到場搶救現場成功救出受困40多歲女子送醫。（記者林東良翻攝，下同）

消防局表示，現場由第三救災救護大隊副大隊長陳裕仁指揮，消防人員於上午10時35分抵達現場後，隨即佈線出水搶救，10時42分進入室內展開搜索，並於10時45分控制火勢。

搶救過程中，消防人員於上午10時46分接觸到受困女子，確認為40多歲洪姓女子，當時意識清醒，隨即協助脫困。火勢於10時48分完全撲滅，傷者由七股分隊救護車送往佳里奇美醫院救治，生命徵象正常。

值得注意的是，此次火警中住宅用火災警報器（住警器）成功啟動，第一時間發出警示聲響，為住戶爭取寶貴逃生時間，也成為此次能迅速發現並救出受困者的重要關鍵。

消防局呼籲，民眾應主動安裝並定期檢查住警器功能，平時養成用火用電安全習慣，才能在突發狀況發生時，為自己與家人多爭取一線生機。