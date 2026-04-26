「媽！我出不去了」　山東男失火隧道救人：為了女兒要活著

▲ 隧道失火現場，濃煙往外竄 。（圖／翻攝 網易 ）

記者任以芳／綜合報導

24歲山東小夥張健13日受困於濃煙滾滾的寶塔山隧道，撥給母親最後的遺言是「我可能出不去了」，面對生死關頭，張健沒有獨自逃生，沿路把一名滿臉鮮血、腿部重傷的司機抬上車，長達10公里的窒息隧道中，憑藉強大的意志力，以每小時5公里的速度摸黑開車，成功把三條生命帶出死亡隧道。

綜合陸媒報導，該起事件發生在山東，24歲山東小夥張健在伸手不見五指、滾滾濃煙的寶塔山隧道內，撥給母親的最後一段話，「媽，我在隧道救了個人，能出去我給你打電話，如果兩個小時內沒報平安，我可能出不去了……」

當時張健在返鄉途中偶遇貨車起火，導致追尾事故，面對人命關天的瞬間，他沒有選擇獨自逃生。隧道內能見度不足1米，空氣中全是刺鼻的毒煙。

張健剛駛過起火點，便聽見呼救聲，一名貨車司機滿臉是血、腿部重創倒在地上。他腦中只有一個念，「救人！」，脫下衣服掩住傷者口鼻，反覆提醒對方，「千萬不能睡著！」

▲燒黑的車 。（圖／翻攝 網易 ）

在這條長達10公里的黑暗隧道中，張健撥通母親的電話交代後事說，「媽，我在隧道救了個人，能出去我給你打電話，如果兩個小時內不能報平安，我可能出不去了……。」

母親強忍恐懼，溫柔地鼓勵他說，「慢慢開，一定能出來」。掛掉電話後，張健把一瓶水澆在身上強迫自己清醒。「當時車加我一共三人，如果開不出去，對三個家庭的傷害都很大。我當時就想我必須得開出去，開不出去也得硬開。」

張健把車速降至每小時5公里，一點點摸索著向前行駛，直到看見隧道盡頭的光亮，他第一時間致電母親報平安，「媽，我們活著出來了！」事後，傷者家屬致電感謝他救了全家的頂梁柱。

山東菏澤市政府於4月20日表揚張健是「見義勇為模範」，他只記得生死瞬間，「除了被困隧道時，女兒是我最大的精神支撐，想到孩子這麼小，一定得開出去。」

事後，貨車司機的家屬給張健打電話道謝。「傷者家屬說我不是救了一個人，是救了一個家庭，他是家裡的頂梁柱。」張健說聽到這話，「感覺一切都值得。如果重來一次，我還會義無反顧再救一次。」

▼ 山東小哥在失火隧道救人受到表揚 。（圖／翻攝 網易 ）